INIが1stアルバムを12月に発売、コンセプトは「新たな自分を自覚した瞬間、輝く」

INIが1stアルバム『Awakening』を2022年12月14日にリリースする。

『第63回輝く!日本レコード大賞』新人賞を受賞し、デビューシングルから3作連続初週売上50万枚超えを達成したグローバルボーイズグループINI。

自分も他人も知らない”未知なる自分”を探す過程を見せた前作の3rdシングル『M』の次作となる『Awakening』は「新たな自分を自覚した瞬間、輝く」がコンセプト。コンセプトにかけ、ジャケットロゴにも輝く要素が取り入れられている。アーティスト写真やジャケット写真などの詳細は後日発表予定となっており、FC盤では各メンバーVerのジャケットも発売される。

<リリース情報>

INI

1stアルバム『Awakening』

発売日:2022年12月14日(水)

形態数:14形態

初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤(メンバーソロジャケット全11形態)

価格:3850 (税込)

CD

=収録曲=

1. SPECTRA

2. Dramatic

3. BAD BOYZ

4. Do What You Like

5. Runaway

6. Brighter

7. We Are

8. Mirror

9. Password

10. CALL 119

11. Rocketeer

DVD

Awakening Camp #1

初回プレス限定封入特典

1応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2トレーディングカード1枚(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)

3ソロアザージャケット1枚(初回限定盤Aver.11種類の中から1枚をランダム封入)

初回限定盤B(CD+DVD)

価格:3850円(税込)

CD

=収録曲=

1. SPECTRA

2. Dramatic

3. BAD BOYZ

4. Do What You Like

5. Runaway

6. Brighter

7. We Are

8. Mirror

9. Password

10. CALL 119

11. Rocketeer

DVD

Awakening Camp #2

初回プレス限定封入特典

1応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2トレーディングカード1枚(初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入)

3ソロアザージャケット1枚(初回限定盤Bver.11種類の中から1枚をランダム封入)

通常盤(CD+SHEET STICKER)

価格:3300円(税込)

CD

=収録曲=

1. SPECTRA

2. Dramatic

3. BAD BOYZ

4. Do What You Like

5. Runaway

6. Brighter

7. We Are

8. Mirror

9. Password

10. CALL 119

11. Rocketeer

12. Let Me Fly~その未来へ~(INI Ver.)

初回プレス限定封入特典

1応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2トレーディングカード1枚(通常盤ver.11種類の中から1枚をランダム封入)

FC限定盤(CD+STICKER)

(メンバーソロジャケット全11形態)

価格:3630円(税込)

CD

=収録曲=

1. SPECTRA

2. Dramatic

3. BAD BOYZ

4. Do What You Like

5. Runaway

6. Brighter

7. We Are

8. Mirror

9. Password

10. CALL 119

11. Rocketeer

12. Let Me Fly~その未来へ~(INI Ver.)

初回プレス限定封入特典

1応募抽選券(シリアルナンバー)1枚

2トレーディングカード(セルカVer.)1枚(ソロジャケットと同メンバーのセルカトレカ1枚を封入)

INI official Site:https://ini-official.com/