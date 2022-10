THE RAMPAGEのボーカル・RIKUさんの連載「音楽大陸」2022年秋の特別編は、舞台「ETERNAL」でRIKUさんとリーマー兄弟を演じた、同じくTHE RAMPAGEの藤原樹さんを迎えて「リーマー兄弟の休日」をお届けします。

2021年9月に上演された「ETERNAL」の続編「『ETERNAL2』-荒野に燃ゆる正義-」でも兄のリーフェンと弟のレンブラントを演じた藤原さんとRIKUさん。4月から開催中のアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2022 "RAY OF LIGHT"」の谷間に行われた「ETERNAL2」が終わった束の間の休息日、2人は東京・代々木上原にある、銭湯とカフェの複合施設・BathHausを訪れました。前編ではお風呂で撮影したグラビアをメインに2人がBathHausを楽しむ様子をレポート。後編では湯上がりに行ったインタビューをお届けします。

取材・文 / 清本千尋 撮影 / 曽我美芽

いざ、BathHausへ

まだまだ暑さが残る9月上旬、BathHausへやってきたRIKUさんと藤原さん。「RIKUさんにおごってもらう気で来ました」と手ぶらの藤原さんをRIKUさんがBathHausの入り口へとエスコートします。「ETERNAL」では藤原さんが兄、RIKUさんが弟を演じましたが、実年齢ではRIKUさんが28歳、藤原さんが24歳ということもあり、藤原さんはすっかり弟モード。入浴料もRIKUさんが快く支払いました。

今回2人が訪れたBathHausは最大5人が入れる小規模なお風呂とクラフトビールバーが合体した施設。ヒノキのお風呂とアロマのお風呂を男湯と女湯で週ごとに入れ替えており、この日の男湯はヒノキのお風呂でした。

さっそくかけ湯をしてアヒルのおもちゃが浮かぶヒノキのお風呂に浸かった2人は一気にリラックスモードに。普段家でどれくらいの温度で入浴しているのか聞くと、RIKUさんは43℃と熱め、藤原さんは40℃とRIKUさんよりはぬるめの温度が好みのようでした。

お風呂に対して正反対な2人?

お風呂やサウナが好きだという2人ですが、特にRIKUさんはサウナにどハマリしているそうで、「毎月の外食代よりもサウナ代のほうがかかってます」と笑顔。藤原さんもツアーの合間にRIKUさんに連れられて行ったサウナをきっかけに一時期サウナブームが訪れたそうですが、すでにそのブームは落ち着いたと明かしてくれました。

「銭湯やサウナに行ったときには備え付けのシャンプーを使う」とRIKUさんが話す一方で、藤原さんは「僕はハイトーンなのでケアをしっかりしたい」とお気に入りのシャンプーを持参すると語ります。一見正反対なように見える2人ですが、撮影が始まれば阿吽の呼吸でベストなポージングを披露してくれました。

アロマのお風呂はセクシーな雰囲気!

通常時は男女で週替りのお風呂ですが、今回2人には特別にもう1つのアロマの風呂にも入湯してもらいました。オールドスクールな雰囲気のヒノキのお風呂と対象的にムーディなライトが彩るアロマのお風呂は、湯船の底に「CHILL」という文字がタイルで描かれ、アーバンな雰囲気でした。

ヒノキのお風呂ですでに体が温まっていた2人は、アロマの香りが漂うこちらのお風呂でじっくり汗をかきながら艶っぽい表情に。鍛え上げた肉体にも汗が光っていました。

待ち望んだ湯上がりの1杯

お風呂から上がり、さっぱりした表情の2人は、楽しみにしていたクラフトビールを注文します。迷いなく大きいサイズのビールを注文するRIKUさんでしたが、藤原さんが「いろんな種類を飲みたいから」と小さいサイズを注文すると、RIKUさんも慌てて小さいサイズに変更しました。

普段はあまりクラフトビールを飲まないという2人でしたが、お風呂上がりのビールは格別の様子。サーブされたえびせんをツマミにすぐにビールを飲み干し、2杯目に突入しました。

ビールにぴったりなソーセージプレート、チキンカレー、ガパオライスもテーブルに到着し、2人は「ETERNAL」の思い出や今年のTHE RAMPAGEの活動などを振り返りながら食事を堪能。その後、名物のクリームソーダも味わい、BathHausをあとにしたのでした。

次回予告

収録時のビハインド映像は10月21日(金)に公開予定。インタビューを掲載した後編は10月28日(金)に公開します。

RIKU

1994年8月10日生まれ。THE RAMPAGEのボーカル。2017年1月にシングル「Lightning」でメジャーデビューを果たした。2021年7月から東京・東京ドーム2DAYS公演を含むアリーナツアー「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2021 "REBOOT" ~WAY TO THE GLORY~」を開催した。9月に初の舞台「ETERNAL」で座長を務め、12月には1st写真集「Life is Beautiful」を刊行した。2022年は2人芝居のミュージカル「『天使について』~堕落天使編~」と「ETERNAL」の続編「『ETERNAL2』-荒野に燃ゆる正義-」という2本の舞台に出演。現在公開中の映画「HiGH&LOW THE WORST X」に自ら歌詞を書き下ろした初のソロ曲「Stand by you」が劇中歌として採用された。

RIKU(@_riku_r.m.p.g_ldh)・Instagram photos and videos

藤原樹

1997年10月20日生まれ。THE RAMPAGEのパフォーマー。2011年から3年間GENERATIONSサポートメンバーとして活動し、2014年に開催された「EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION」にてTHE RAMPAGEのパフォーマー候補生に選出される。同年9月に行われた「武者修行ファイナル」で正式メンバーに昇格。2017年1月にシングル「Lightning」でTHE RAMPAGEとしてメジャーデビューを果たした。2017年に出演した舞台「あたっくNo.1」をきっかけに俳優業も行っており、現在出演作「HiGH&LOW THE WORST X」が劇場公開中。25歳の誕生日に1stソロ写真集「MYSTERIOUS」をリリースする。

藤原樹/Itsuki Fujiwara(@itsuki_fujiwara_official)・Instagram photos and videos