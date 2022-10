内田雄馬 新曲「Congrats!! (with Friends)」に声優仲間6人が参加 キャラではない歌声にワクワク

声優でアーティストの内田雄馬さんが、10月13日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。アーティスト活動が5年目を迎えた心境や、9月にリリースされたニューシングル『Congrats!!』について、パーソナリティ・ぺえ教頭の質問に答えました。ぺえ教頭:雄馬先生は、10枚目のシングル『Congrats!!』をリリースされました。おめでとうございます!内田:ありがとうございます!ぺえ教頭:(アーティスト活動が)5年目ということですが、振り返ってみてどうですか?内田:結構、あっという間だったなという感覚です。活動を始めて2年ちょっとでコロナ禍になって、ライブ活動の制限があったりして。気がついたら5年目で、もうそんなに経ったんだ、という感じですね。ぺえ教頭:デビューしたころに、いまの自分は想像できていました?内田:まったく想像していなかったですね(笑)。いい出会いがめちゃくちゃあったんです。僕は普段声優として活動しているんですけど、アーティスト活動をしていなかったら、きっと気づけなかったこととか出会えなかったものがめちゃくちゃあって。それがこの5年の中にたくさんあったので、やってよかったと思いますね。ぺえ教頭:私が言うことじゃないけど、あなたのお人柄だと思う。内田:いやいや、恐縮です……(笑)。ぺえ教頭:しかも、9月21日のお誕生日にリリースされたんですね。おとめ座の男だ!内田:そうなんです(笑)。30歳になりました。ぺえ教頭:一緒なのよ。三十路~。92年生まれってこと?内田:92年生まれですよ。ぺえさんと同い年!? 何月生まれですか?ぺえ教頭:4月22日。内田:お~先輩! 同級生なんですね。めちゃくちゃ嬉しい!ぺえ教頭:(リード曲の)「Congrats!! (with Friends)」には、お友達の声優さん(石川界人さん、榎木淳弥さん、斉藤壮馬さん、畠中祐さん、花江夏樹さん、八代拓さん)が楽曲に参加されています。どんな感じでお誘いしたんですか?内田:これ、めちゃくちゃビビってたんです。本当に仲のいい友達にお願いしたんですけど、みなさん声優なので歌をお願いするのは勇気がいるというか。声優さんの歴史を見ても、個人では歌わないという方はいらっしゃるし、人によってスタンスも違うので……。どう受け取ってもらえるかなぁ、と思ったんですけど、自分で直接言いに行った人もいまして。ぺえ教頭:ええっ。内田:参加してくれた八代拓くんは、駐車場でたまたま会ったときに「拓、歌ってくれない?」って。ぺえ教頭:えー! 「“with Friends”になってくれない?」って?(笑)。内田:そうなんですよ(笑)。(八代さんは)「い、いいよ」って。ぺえ教頭:駐車場でいきなり言われたら断りにくいし。よかったのかもね。内田:勢いで(笑)。ぺえ教頭:勢い大事だからね(笑)。内田:改めてオファーしたんですけど、八代くんから始まって、1人ずつ(お願いしました)。緊張しましたね。ぺえ教頭:お友達の歌声はどうでしたか?内田:なんちゅうか……キャラを通してしかあまり聞いてこなかったので、個人(自身の声)で歌うとこういう感じになるんだなと、ワクワクがめちゃくちゃありましたね。みんなのいいところが詰まっていると思います。――ここで「Congrats!! (with Friends)」オンエアぺえ教頭:(楽曲を聴いて)ワクワクするわぁ。内田:ありがとうございます!ぺえ教頭:何も祝われるものないのに、盛大に祝ってもらっている気分です(笑)。内田:そのパワーを届けられたなら、幸せです!内田雄馬さんは、11月12日(土)、13日(日)に初の日本武道館公演『YUMA UCHIDA LIVE 2022「Gratz! / your world, our world」』を開催。1日目の公演が「Gratz!」、2日目が「your world, our world」で、内容が“けっこう変わる”とのこと。内田さんは、「僕自身はよかったんですけど、流れが違うので練習大丈夫かな(笑)。ダンサーチームやバンドチーム、照明チームとか、みんな頑張っています!」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/