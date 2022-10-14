侍ジャパンU23代表 最新情報
「第4回 WBSC U-23ワールドカップ」が、10月13日から23日に台湾・台北で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、社会人野球チームに所属する選手らで構成されるU-23代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。
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大会期間
2022年10月13日～10月23日
オープニングラウンド（グループA）：10月13日～18日
オープニングラウンド（グループB）：10月14日～10月18日
スーパーラウンド：10月20日～10月22日
決勝・3位決定戦：10月23日
開催地
台湾（台北）
・天母野球場
・斗六野球場
・台中インターコンチネンタル野球場
出場する国と地域
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、コロンビア、ドイツ、南アフリカ、ベネズエラ
グループB
オーストラリア、キューバ、メキシコ、オランダ、プエルトリコ、韓国
オープニングラウンド
2022年10月13日（木）
グループA
19:30 チャイニーズ・タイペイ 6-2 コロンビア（天母野球場）
2022年10月14日（金）
グループA
13:00 ベネズエラ - 南アフリカ（斗六野球場）
18:00 ドイツ - 日本（斗六野球場）
グループB
11:00 キューバ 0-5 プエルトリコ（天母野球場）
15:30 オーストラリア - メキシコ（天母野球場）
20:00 オランダ - 韓国（天母野球場）
2022年10月15日（土）
グループA
11:00 コロンビア - 南アフリカ（台中インターコンチネンタル）
15:30 ベネズエラ - 日本（台中インターコンチネンタル）
20:00 チャイニーズ・タイペイ - ドイツ（台中インターコンチネンタル）
グループB
11:00 キューバ - オーストラリア（天母野球場）
15:30 プエルトリコ - オランダ（天母野球場）
20:00 メキシコ - 韓国（天母野球場）
2022年10月16日（日）
グループA
11:00 コロンビア - ベネズエラ（台中インターコンチネンタル）
15:30 ドイツ - 南アフリカ（台中インターコンチネンタル）
20:00 日本 - チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）
グループB
11:00 オーストラリア - プエルトリコ（天母野球場）
15:30 メキシコ - オランダ（天母野球場）
20:00 韓国 - オランダ（天母野球場）
2022年10月17日（月）
グループA
11:00 ベネズエラ - ドイツ（台中インターコンチネンタル）
15:30 日本 - コロンビア（台中インターコンチネンタル）
20:00 南アフリカ - チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）
グループB
11:00 プエルトリコ - メキシコ（天母野球場）
15:30 キューバ - オランダ（天母野球場）
20:00 韓国 - オーストラリア（天母野球場）
2022年10月18日（火）
グループA
11:00 コロンビア - ドイツ（台中インターコンチネンタル）
15:30 南アフリカ - 日本（台中インターコンチネンタル）
20:00 チャイニーズ・タイペイ - ベネズエラ（台中インターコンチネンタル）
グループB
11:00 メキシコ - キューバ（天母野球場）
15:30 韓国 - プエルトリコ（天母野球場）
20:00 オランダ - オーストラリア（天母野球場）
スーパーラウンド
2022年10月20日（木）
未定 グループB3位 - グループA3位（未定）
未定 グループB2位 - グループA2位（未定）
未定 グループB2位 - グループA1位（未定）
2022年10月21日（金）
未定 グループB2位 - グループA3位（未定）
未定 グループB1位 - グループA2位（未定）
未定 グループA1位 - グループB3位（未定）
2022年10月22日（土）
未定 グループB1位 - グループA3位（未定）
未定 グループA2位 - グループB3位（未定）
未定 グループA1位 - グループB2位（未定）
決勝・3位決定戦
2022年10月23日（日）
3位決定戦
未定 スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（未定）
2022年10月23日（日）
決勝
未定 スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（未定）