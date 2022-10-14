NAHA, JAPAN - NOVEMBER 01: A helmet is seen on the bench prior to the game between Samurai Japan and Canada at the Okinawa Cellular Stadium Naha on November 01, 2019 in Naha, Okinawa, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

侍ジャパンU23代表　最新情報

　「第4回 WBSC U-23ワールドカップ」が、10月13日から23日に台湾・台北で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、社会人野球チームに所属する選手らで構成されるU-23代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。

 

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大会期間

2022年10月13日～10月23日

オープニングラウンド（グループA）：10月13日～18日

オープニングラウンド（グループB）：10月14日～10月18日

スーパーラウンド：10月20日～10月22日

決勝・3位決定戦：10月23日

 

開催地

台湾（台北）

・天母野球場

・斗六野球場

・台中インターコンチネンタル野球場

 

 

出場する国と地域

グループA

日本、チャイニーズ・タイペイ、コロンビア、ドイツ、南アフリカ、ベネズエラ

 

グループB

オーストラリア、キューバ、メキシコ、オランダ、プエルトリコ、韓国

オープニングラウンド

2022年10月13日（木）

グループA

19:30　チャイニーズ・タイペイ 6-2 コロンビア（天母野球場）

2022年10月14日（金）

グループA

13:00　ベネズエラ - 南アフリカ（斗六野球場）

18:00　ドイツ - 日本（斗六野球場）

 

グループB

11:00　キューバ 0-5 プエルトリコ（天母野球場）

15:30　オーストラリア - メキシコ（天母野球場）

20:00　オランダ - 韓国（天母野球場）

2022年10月15日（土）

グループA

11:00　コロンビア - 南アフリカ（台中インターコンチネンタル）

15:30　ベネズエラ - 日本（台中インターコンチネンタル）

20:00　チャイニーズ・タイペイ - ドイツ（台中インターコンチネンタル）

 

グループB

11:00　キューバ - オーストラリア（天母野球場）

15:30　プエルトリコ - オランダ（天母野球場）

20:00　メキシコ - 韓国（天母野球場）

2022年10月16日（日）

グループA

11:00　コロンビア - ベネズエラ（台中インターコンチネンタル）

15:30　ドイツ - 南アフリカ（台中インターコンチネンタル）

20:00　日本 - チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）

 

グループB

11:00　オーストラリア - プエルトリコ（天母野球場）

15:30　メキシコ - オランダ（天母野球場）

20:00　韓国 - オランダ（天母野球場）

2022年10月17日（月）

グループA

11:00　ベネズエラ - ドイツ（台中インターコンチネンタル）

15:30　日本 - コロンビア（台中インターコンチネンタル）

20:00　南アフリカ - チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）

 

グループB

11:00　プエルトリコ - メキシコ（天母野球場）

15:30　キューバ - オランダ（天母野球場）

20:00　韓国 - オーストラリア（天母野球場）

2022年10月18日（火）

グループA

11:00　コロンビア - ドイツ（台中インターコンチネンタル）

15:30　南アフリカ - 日本（台中インターコンチネンタル）

20:00　 チャイニーズ・タイペイ - ベネズエラ（台中インターコンチネンタル）

 

グループB

11:00　メキシコ - キューバ（天母野球場）

15:30　韓国 - プエルトリコ（天母野球場）

20:00　オランダ - オーストラリア（天母野球場）

 

 

スーパーラウンド

2022年10月20日（木）

未定　グループB3位 - グループA3位（未定）

未定　グループB2位 - グループA2位（未定）

未定　グループB2位 - グループA1位（未定）

 

2022年10月21日（金）

未定　グループB2位 - グループA3位（未定）

未定　グループB1位 - グループA2位（未定）

未定　グループA1位 - グループB3位（未定）

 

2022年10月22日（土）

未定　グループB1位 - グループA3位（未定）

未定　グループA2位 - グループB3位（未定）

未定　グループA1位 - グループB2位（未定）

決勝・3位決定戦

2022年10月23日（日）

3位決定戦

未定　スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（未定）

 

 

2022年10月23日（日）

決勝

未定　スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（未定）