侍ジャパンU23代表　最新情報

　「第4回 WBSC U-23ワールドカップ」が、10月13日から23日に台湾・台北で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、社会人野球チームに所属する選手らで構成されるU-23代表が世界との戦いに挑む。試合日程・試合結果・スコア速報は以下のとおり。

 

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オープニングラウンド

2022年10月13日（木）

グループA

19:30　チャイニーズ・タイペイ 6-2 コロンビア（天母野球場）

COL 000 020 0 |2

TPE 010 005 0 |6

 

2022年10月14日（金）

グループA

13:00　ベネズエラ - 南アフリカ（斗六野球場）

RSA |

VEN |

 

18:00　ドイツ - 日本（斗六野球場）

JPN |

DEU |

 

 

グループB

11:00　キューバ - プエルトリコ（天母野球場）]

PRI |

CUB |

 

15:30　オーストラリア - メキシコ（天母野球場）

MEX |

AUS |

 

20:00　オランダ - 韓国（天母野球場）

KOR |

NED |

 

 

 

2022年10月15日（土）

グループA

11:00　コロンビア - 南アフリカ（台中インターコンチネンタル）

RSA |

COL |

 

15:30　ベネズエラ - 日本（台中インターコンチネンタル）

JPN |

VEN |

 

20:00　チャイニーズ・タイペイ - ドイツ（台中インターコンチネンタル）

DEU |

TPE |

 

 

グループB

11:00　キューバ - オーストラリア（天母野球場）

AUS |

CUB |

 

15:30　プエルトリコ - オランダ（天母野球場）

NED |

PRI |

 

20:00　メキシコ - 韓国（天母野球場）

KOR |

MEX |

 

2022年10月16日（日）

グループA

11:00　コロンビア - ベネズエラ（台中インターコンチネンタル）

VEN |

COL |

 

15:30　ドイツ - 南アフリカ（台中インターコンチネンタル）

RSA |

DEU |

 

20:00　日本 - チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）

TPE |

JPN |

 

 

グループB

11:00　オーストラリア - プエルトリコ（天母野球場）

PRI |

AUS |

 

15:30　メキシコ - オランダ（天母野球場）

NED |

MEX |

 

20:00　韓国 - オランダ（天母野球場）

NED |

KOR |

 

2022年10月17日（月）

グループA

11:00　ベネズエラ - ドイツ（台中インターコンチネンタル）

DEU |

VEN |

 

日本 - コロンビア（台中インターコンチネンタル）

COL |

JPN |

 

20:00　南アフリカ - チャイニーズ・タイペイ（台中インターコンチネンタル）

TPE |

RSA |

 

 

グループB

11:00　プエルトリコ - メキシコ（天母野球場）

MEX |

PRI |

 

15:30　キューバ - オランダ（天母野球場）

NED |

CUB |

 

20:00　韓国 - オーストラリア（天母野球場）

AUS |

KOR |

 

2022年10月18日（火）

グループA

11:00　コロンビア - ドイツ（台中インターコンチネンタル）

DEU |

COL |

 

15:30　南アフリカ - 日本（台中インターコンチネンタル）

JPN |

RSA |

 

20:00　 チャイニーズ・タイペイ - ベネズエラ（台中インターコンチネンタル）

VEN |

TPE |

 

 

グループB

11:00　メキシコ - キューバ（天母野球場）

CUB |

MEX |

 

15:30　韓国 - プエルトリコ（天母野球場）

PRI |

KOR |

 

20:00　オランダ - オーストラリア（天母野球場）

NED |

AUS |

 

スーパーラウンド

2022年10月20日（木）

未定　グループB3位 - グループA3位（未定）

|

|

 

 

未定　グループB2位 - グループA2位（未定）

|

|

 

 

未定　グループB2位 - グループA1位（未定）

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|

 

 

 

2022年10月21日（金）

未定　グループB2位 - グループA3位（未定）

|

|

 

 

未定　グループB1位 - グループA2位（未定）

|

|

 

 

未定　グループA1位 - グループB3位（未定）

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|

 

 

2022年10月22日（土）

未定　グループB1位 - グループA3位（未定）

|

|

 

 

未定　グループA2位 - グループB3位（未定）

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|

 

 

未定　グループA1位 - グループB2位（未定）

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決勝・3位決定戦

2022年10月23日（日）

3位決定戦

未定　スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（未定）

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2022年10月23日（日）

決勝

未定　スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（未定）

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