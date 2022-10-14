吉川晃司、新アルバム『OVER THE 9』レコーディング映像公開

吉川晃司が、2022年11月2日に発売するアルバム『OVER THE 9』より新曲「ソウル・ブレイド」を先行配信した。
通算20作目となる新アルバム『OVER THE 9』。iTunesではプレオーダーもスタートし、Apple MusicとSpotifyではスマホの待ち受け画像特典がもらえるプリアド・プリセーブも開始している。
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また、配信に合わせアルバム『OVER THE 9』のレコーディング映像と「ソウル・ブレイド」のスペシャルムービーを公開。「ソウル・ブレイド」は、WOWOW『ラグビー テストマッチ 2022 オータム・ネーションズシリーズ』テーマソングで、スペシャルムービーは2021年に開催された『オータム・ネーションズシリーズ2021』のスーパープレーを振り返る内容となっている。
＜リリース情報＞
吉川晃司
先行配信「ソウル・ブレイド」
配信URL：https://k2.lnk.to/overthe9
吉川晃司
アルバム『OVER THE 9』
発売日：2022年11月2日（水）
初回生産限定盤（2CD）
品番：WPCL-13433/4
価格：4000円（税抜）
※最新LIVE音源を収録したプレミアムCD付き。三方背BOX＆デジパック仕様。
通常盤（CD）
品番：WPCL-13432
価格：3000円（税抜）
=収録曲=※初回生産限定盤＆通常盤共通
1. ソウル・ブレイド
2. BLOODY BLACK（Album Version）
3. Over The Rainbow
4. まだ愛のために
5. ギムレットには早すぎる
6. 風が呼んでいる
7. タイトロープ・ダンサー
8. Lucky man
9. One Side Liar
10. The Last Letter（Album Version）
11. 焚き火
12. Brave Arrow
【プレミアムCD】※初回生産限定盤特典
「KIKKAWA KOJI Premium Night ”Guys and Dolls” presented by WOWOW 『INVITATION』」2022.05.01＆02＠LINE CUBE SHIBUYA
Virgin Moon
心の闇（ハローダークネス）
No Noサーキュレーション
雨上がりの非常階段
RAIN-DANCEがきこえる
MISS COOL
Mis Fit
in a sentimental mood
サイケデリックHIP
HEART∞BREAKER
LA VIE EN ROSE
この雨の終わりに
＜ライブ情報＞
「KIKKAWA KOJI LIVE 2022-2023 ”OVER THE 9”」
2022年11月20日（日）よこすか芸術劇場
2022年11月23日（水・祝）静岡市民文化会館 大ホール
2022年11月29日（火）大阪・フェスティバルホール
2022年11月30日（水）大阪・フェスティバルホール
2022年12月4日（日）千葉県文化会館
2022年12月11日（日）けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター） 大ホール
2022年12月15日（木）カナモトホール （札幌市民ホール）
2022年12月24日（土）市川市文化会館
2023年1月8日（日）仙台サンプラザ
2023年1月9日（月・祝） 宇都宮市文化会館
2023年1月15日（日）金沢・本多の森ホール
2023年1月21日（土）ロームシアター京都 メインホール
2023年1月22日（日）広島上野学園ホール
2023年1月29日（日）新潟テルサ
2023年2月3日（金）高崎芸術劇場
2023年2月5日（日）福岡サンパレス ホテル&ホール
2023年2月12日（日）レクザムホール （香川県民ホール）
2023年2月18日（土）愛知県芸術劇場
2023年2月19日（日）愛知県芸術劇場
TOUR FINAL
2023年2月23日（木・祝）日本武道館
EXTRA SHOOTING LIVE
2023年2月24日（金）日本武道館
参加ミュージシャン：
Guitar 菊地英昭
Guitar INORAN
Bass ウエノコウジ
Drums 湊雅史
Keyboards ホッピー神山
吉川晃司 公式HP：https://kikkawa.com/