ちゃんみな、全編韓国語作品第二弾「Mirror」リリース決定

本日24歳の誕生日を迎えたちゃんみなが、2022年10月28日18時に全編韓国語作品「Mirrir」をリリースする。

9月に待望の韓国デビューを果たしたちゃんみな。今作は、Post Maloneの「One Right Now (with The Weekend)」、Camila Cabelloの「Havana (feat. Young Thug)」や、BLACKPINKの「Lovesick」、「Dont Know What To Do」などヒット曲を手がけてきたBrian Leeがライティングした楽曲で、懐かしさを感じさせるグルーヴの心地よさ、アップテンポなロック・サウンドが特徴的な曲に仕上がっている。

また、ジャケット写真も公開され「Dont go(feat. ASH ISLAND)」から一転。ポップな衣装をまとったちゃんみなの力強い視線に、目が奪われるアートワークとなっている。

さらに、10月14日よりApple MusicのPre-Add、SpotifyのPre-Saveがスタート。エントリーをすると「Mirror」が自身のアカウントに追加され、10月28日の配信開始から楽曲を聴くことができる。

<リリース情報>

ちゃんみな

「Mirror」

配信日:2022年10月28日(金)

Pre-Add/Pre-SaveページURL

https://chanmina.lnk.to/mirror

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/