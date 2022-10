住友ゴム工業は10月13日、東北大学の高橋征司准教授、金沢大学の山下哲准教授、埼玉大学の戸澤譲教授らと共同で進めている研究プロジェクトにおいて、改変トマト由来酵素を触媒とした新たなバイオポリマーの合成に成功したと発表した。

先頭モノマーを選択した新しいバイオポリマーの合成に成功

同研究グループはこれまで、鎖長に影響を及ぼす天然ゴム合成酵素の重要部位を特定し、その重要部位をトマト由来酵素に組み込んだ改変トマト由来酵素を用いて、自然界には存在しないバイオポリマー(※1)の合成に成功してきた。

今回、改変トマト由来酵素の研究を進めたことで、トマト由来酵素が用いる先頭モノマー(※2)の選択性が弱くなり、本来の先頭モノマー以外のモノマーでも合成可能であることを発見。さらに、この特性を利用することで、先頭モノマーを選択した全く新しいバイオポリマーを合成することに成功した。

なお、これらの研究成果は、10月9日~12日(現地時間)にアメリカ・ボーゼマンで開催されたthe 33rd the Annual Association for Advancement of Industrial Crops (AAIC) meeting(※3)で発表した。

※1・2 モノマーは単量体、ポリマーは重合体を指す。モノマーが重合反応することによりポリマーとなる。

※3 産業利用可能な作物の利用を促進するために設立された国際的非営利組織the Annual Association for Advancement of Industrial Crops(AAIC)が開催する学会