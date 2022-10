LiSA Netflixで配信のドキュメンタリーは「ほぼすっぴん」「私の生活の中にみんなを招いているよう」

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月18日(火)にNetflixで配信されるドキュメンタリー『LiSA Another Great Day』と、新曲「土曜日のわたしたちは」のMUSiC CLiPについて、リスナーのメッセージを紹介しエピソードを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月12日(水)放送分)このドキュメンタリーは、LiSAの10周年プロジェクトに密着したものです。同日には、2022年4月19日、20日に日本武道館で開催したワンマンライブ『LiVE is Smile Always~Eve&Birth~「the Birth」at NIPPON BUDOKAN』も配信されます。「土曜日のわたしたちは」は、ニューアルバム『LANDER』(11月16日リリース)から先行配信された楽曲です。9月30日に楽曲を題材としたショートドラマ「金曜日のわたしたちは」と、リリース日の10月1日に楽曲のMUSiC CLiPが公開されました。【LiSA先生のNetflixのドキュメンタリー、予告を見ました。車を運転しているLiSA先生の横顔が新鮮でした。あと家族も出てきたり、ほんとドキュメンタリーって感じでした。配信日をドキドキしながら待ちたいと思います】(19歳男性)LiSA:ありがとうございます。Netflixのドキュメンタリー、予告が出ていますね。今まであんまり楽屋にカメラが入るということがなくて……というのも、私自身がライブはすごく大事にしている場所でもあるので、カメラが回っていると表モードになっちゃって集中できないから、あんまり入ってることはなかったんですけど。今回は1年ぐらいずっと追いかけてくれて、平気になってきました(笑)。カメラが回っていても、自分に集中できることができるようになっていましたね。それぐらいずっと裏にべったりとついていてくれました。そして今回は、なんと自宅で自分が作業している映像や、運転している映像や、家族が出てきたりして。本当に、私の生活の中にみんなを招いているようなドキュメンタリーになっています。何と言っても、ほぼすっぴんですから(笑)。予告で流れているのを見て感じたんだけど、8割ぐらいすっぴんなんですよ(笑)。それぐらい、裏に入っているということです。そして普段化粧をしていないことがバレてしまったなって(笑)。でもそれぐらい自然な姿がたくさん入っているので、ぜひお楽しみに!【新曲「土曜日のわたしたちは」のMVが公開! と思いきや、まさかの前日にショートドラマ「金曜日のわたしたちは」が公開されるなんてびっくりしました。しかもなかなかシビアな内容だったので、「土曜日のわたしたちは」のMVでだいぶ救われました。あとLiSA先生、すっかり女優さんですね(笑)】(16歳女性)LiSA:ありがとうございます! 新曲「土曜日のわたしたちは」もミュージックビデオが公開されました! そして先行配信が始まりました。そのミュージックビデオの公開の前に、ショートドラマ「金曜日のわたしたちは」というのが公開されたんですけど……こちらは、それぞれの金曜日を描いたショートドラマになっています。女優さんとして頑張ろうとしている1人の女の子と、OLさんとして頑張っている1人の女の子と、撮影帰りの私みたいなドラマなんですけど。LiSA先生は、人生初のセリフをもらいまして(笑)。まずLiSA先生にあんまり演技をさせてくれる人はいないんですけど、今回はショートドラマがつくということで、LiSA先生にもセリフがありましたね(笑)。結構自然にやったつもりなんですけど、ちょっと恥ずかしさもありましたね。でも楽しんでもらえたらいいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/