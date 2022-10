水系青色コンビがコラボです！『ぼのぼの』×『ハンギョドン』温泉＆駅員さんをご堪能♪

サンリオキャラクターの『ハンギョドン』と、いがらしみきお原作の人気コミックス『ぼのぼの』に登場するラッコの子ども・ぼのぼのがコラボレーションしちゃった! 東京駅一番街G階段下ワゴンにて『ボノボノ×ハンギョドン POP UP SHOP』が開催される。

水に親和性が高いハンギョドンとぼのぼの。共にブルーの体色をもつという共通点も!

そんなアクアなふたりのコラボレーションが、ついに2022年10月14日(金)よりスタートする。

東京駅一番街にて開催される『ボノボノ×ハンギョドン POP UP SHOP』は、ハンギョドンとぼのぼのが一緒に温泉を楽しむ、レトロ風メインビジュアルが目印。

POP UP SHOPではコラボ商品が先行販売されることも決定しており、メインビジュアルの温泉モチーフや、ふたりが駅長さん帽子をかぶる、東京駅限定デザイン を使用したコラボグッズがご用意されている。

コラボグッズのラインナップは「ピーカICカードホルダー」「ミニタオル」「トレーディング缶バッジ」「トレーディングアクリルキーホルダー」「アクリルフィギュアプレート」「小物ケース」「キャラレザーチャーム」「PENTANTシール」「キャラケース」など。

POP UP SHOPは2022年10月27日までの開催となるので、ぜひお見逃しなく!

(C)MIKIO IGARASHI/TAKESHOBO,FUJI TELEVISION,EIKEN

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L634813