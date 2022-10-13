KANDYTOWNが2023年3月をもって終演

KANDYTOWNが、2023年3月をもってクルーとしての活動を終演することを発表した。

Ryohuをはじめ、KEIJU、IOなど個々人がソロでも活動しているラッパー・DJ・ビートメイカー・フィルムディレクターからなる東京出身の総勢16名によるKANDYTOWN。

関連記事：KANDYTOWN、ソリッドなラップが交錯するドープな空間

2022年11月30日に3年ぶりとなる3rdアルバム『LAST ALBUM』をリリースすることが既に発表されていたが、クルーとして最後のアルバムとなる。

同アルバムの初回限定盤には5月21日に幕張メッセ国際展示場9～11ホールで開催されたポップカルチャーとしてのヒップホップをテーマにしたフェスティバル「POP YOURS」出演時の模様を収めたBlu-Rayが付属。他にもPhoto Book、B2ポスター、封入応募抽選特典の入った豪華盤となる。Blu-rayの収録曲・応募特典の内容は後日発表が予定されている。

＜リリース情報＞

KANDYTOWN

3rd ALBUM『LAST ALBUM』

発売日：2022年11月30日（水）発売

通常盤

価格：3,000（税抜）

品盤：WPCL-13411

初回限定盤

価格：6500円（税抜）

品盤：WPZL-32031

=収録曲=

1. Curtain Call

Lyrics：KEIJU, Ryohu, IO

Music：Neetz

Turntable：The Anticipation Illicit Tsuboi

2. You Came Back

Lyrics：KEIJU, IO, Holly Q, Gottz

Music：Neetz

3. I Am

Lyrics：IO, Dony Joint, Gottz, Holly Q, KEIJU

Music：Neetz

4. PROGRESS

Lyrics：Gottz, MUD, KEIJU, Dony Joint

Music：Neetz

5. The Maniacs

Lyrics：MUD, Neetz, KEIJU

Music：Neetz

6. Definition

Lyrics：BSC, Neetz, Ryohu

Music：Neetz

7. Riddim

Lyrics：Gottz, Neetz, MUD

Music：Neetz

8. Urban Tears

Lyrics：DIAN, Ryohu, Holly Q, IO

Music：Neetz

9. METHOD

Lyrics：MUD, Neetz, BSC

Music：Neetz

10. Soul Assassin

Lyrics：BSC, MUD, DIAN, Dony Joint

Music：Ryohu

11. Couch

Lyrics：DIAN, Ryohu, MUD, Neetz, BSC

Music：Ryohu

12. Voyage

Lyrics：Gottz, Ryohu, DIAN

Music：Neetz

13. Leave The Message

Lyrics：Neetz, MUD, BSC, Holly Q

Music：Neetz

14. Grace

Lyrics：MASATO, KEIJU, DIAN

Music：Neetz

15. Blue Verse

Lyrics：Ryohu, BSC, Dony Joint, IO, MASATO

Music：Neetz

16. Endroll

Lyrics：IO, Ryohu, MASATO, Dony Joint, BSC

Music：Neetz

Produced by KANDYTOWN LIFE

Sound Produced by Neetz & Ryohu

Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai

Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology®（Patented）

■初回限定盤

1. Bonus Disc（Blu-ray）：LIVE MOVIE from「POP YOURS」（2022.05.21）

2. Photo Book

3. 三方背BOX

4. B2ポスター

5. 初回盤限定 封入応募特典（シリアルコード）

KANDYTOWN official Site：https://www.kandytownlife.jp/