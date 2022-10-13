KANDYTOWNが2023年3月をもって終演

KANDYTOWNが、2023年3月をもってクルーとしての活動を終演することを発表した。
Ryohuをはじめ、KEIJU、IOなど個々人がソロでも活動しているラッパー・DJ・ビートメイカー・フィルムディレクターからなる東京出身の総勢16名によるKANDYTOWN。
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2022年11月30日に3年ぶりとなる3rdアルバム『LAST ALBUM』をリリースすることが既に発表されていたが、クルーとして最後のアルバムとなる。
同アルバムの初回限定盤には5月21日に幕張メッセ国際展示場9～11ホールで開催されたポップカルチャーとしてのヒップホップをテーマにしたフェスティバル「POP YOURS」出演時の模様を収めたBlu-Rayが付属。他にもPhoto Book、B2ポスター、封入応募抽選特典の入った豪華盤となる。Blu-rayの収録曲・応募特典の内容は後日発表が予定されている。
＜リリース情報＞
KANDYTOWN
3rd ALBUM『LAST ALBUM』
発売日：2022年11月30日（水）発売
通常盤
価格：3,000（税抜）
品盤：WPCL-13411
初回限定盤
価格：6500円（税抜）
品盤：WPZL-32031
=収録曲=
1. Curtain Call
Lyrics：KEIJU, Ryohu, IO
Music：Neetz
Turntable：The Anticipation Illicit Tsuboi
2. You Came Back
Lyrics：KEIJU, IO, Holly Q, Gottz
Music：Neetz
3. I Am
Lyrics：IO, Dony Joint, Gottz, Holly Q, KEIJU
Music：Neetz
4. PROGRESS
Lyrics：Gottz, MUD, KEIJU, Dony Joint
Music：Neetz
5. The Maniacs
Lyrics：MUD, Neetz, KEIJU
Music：Neetz
6. Definition
Lyrics：BSC, Neetz, Ryohu
Music：Neetz
7. Riddim
Lyrics：Gottz, Neetz, MUD
Music：Neetz
8. Urban Tears
Lyrics：DIAN, Ryohu, Holly Q, IO
Music：Neetz
9. METHOD
Lyrics：MUD, Neetz, BSC
Music：Neetz
10. Soul Assassin
Lyrics：BSC, MUD, DIAN, Dony Joint
Music：Ryohu
11. Couch
Lyrics：DIAN, Ryohu, MUD, Neetz, BSC
Music：Ryohu
12. Voyage
Lyrics：Gottz, Ryohu, DIAN
Music：Neetz
13. Leave The Message
Lyrics：Neetz, MUD, BSC, Holly Q
Music：Neetz
14. Grace
Lyrics：MASATO, KEIJU, DIAN
Music：Neetz
15. Blue Verse
Lyrics：Ryohu, BSC, Dony Joint, IO, MASATO
Music：Neetz
16. Endroll
Lyrics：IO, Ryohu, MASATO, Dony Joint, BSC
Music：Neetz
Produced by KANDYTOWN LIFE
Sound Produced by Neetz & Ryohu
Recorded & Mixed by The Anticipation Illicit Tsuboi @ RDS Toritsudai
Mastered by Colin Leonard at SING Mastering, Atlanta, GA using SING Technology®（Patented）
■初回限定盤
1. Bonus Disc（Blu-ray）：LIVE MOVIE from「POP YOURS」（2022.05.21）
2. Photo Book
3. 三方背BOX
4. B2ポスター
5. 初回盤限定 封入応募特典（シリアルコード）
KANDYTOWN official Site：https://www.kandytownlife.jp/