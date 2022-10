テレビ朝日系バラエティ特番『アメトーーク! キャンプ芸人+体当たりマン 3時間SP』がきょう13日(19:00~)に放送される。

「芸人体当たりマン決定戦 2022」では、澤部佑(ハライチ)、狩野英孝、野田クリスタル(マヂカルラブリー)、小宮浩信(三四郎)、斉藤慎二(ジャングルポケット)、田中卓志(アンガールズ)、草薙航基(宮下草薙)、尾形貴弘(パンサー)、そして初参戦となる酒井貴士(ザ・マミィ)、かみちぃ(ジェラードン)、和田まんじゅう(ネルソンズ)が体を張る。今回もゲストの出川哲朗が「全世界の人が笑える企画」と太鼓判を押し、菜々緒が「皆さんが楽しそうなのがいいですね!」と絶賛するチャレンジが連発。「ぐるぐるバット ビーチフラッグス」では、澤部 VS 長谷川雅紀(錦鯉)が繰り広げる泥仕合がカオスな展開に。「ぐるぐるバットリレー」では、よしもと VS マセキの事務所対抗戦を行うほか、「ぐるぐるバット相撲」では、田中 VS 山根良顕(アンガールズ)のコンビ対決が実現する。

強烈な勢いで襲い掛かる水に負けじと球を投げ、9枚のパネル抜きに挑む新競技「放水ストラックアウト」では「パーフェクトを出すぞ!」と意気込む草薙だが「ハダカを見せたくない」という謎のこだわりが強すぎてセクシー投球を披露することになってしまう。一方体幹が強い大本命・野田は、自慢の筋肉で猛烈な水圧に立ち向かう。「足つぼPK」では狩野と斉藤が熱くてクサいセリフが飛び交う爆笑対決を繰り広げる。菜々緒が「カオスがスゴ過ぎる(笑)!」と爆笑し、出川が「俺とはジャンルが違うなぁ(笑)」と苦笑したバトルに注目だ。田中が「必ず突破してやる!」と宣言した「田中 VS 巨大扇風機」最新作では伝説に残る名場面が誕生する。

「キャンプ楽しい芸人 2022」にはリーダーを務める西村瑞樹(バイきんぐ)をはじめ、ヒロシ、阿諏訪泰義、たけだバーベキューら、おなじみのガチキャンパー4人に加え、濱口優(よゐこ)、いとうあさこ、村田秀亮(とろサーモン)が初参戦。空前のキャンプブームが巻き起こっている昨今、「キャンプの仕事ばっかりしているし、スタジオでスベッたら山に直行です(笑)」という西村や、「山ではしゃべれるけどスタジオではしゃべれない」というヒロシらが、蛍原徹、東野幸治、木村文乃にキャンプの魅力について熱いプレゼンを繰り広げる。