

『コカ･コーラ ゼロ シュガー ソウルブラスト 発売記念PRイベント』が6日に開催され、アニメ『BLEACH』の黒崎一護役・森田成一、大の『BLEACH』ファンだというケンドーコバヤシ、内田理央らが登場した。

（オススメ動画）

🎬“黒崎一護”森田成一が『BLEACH』の名ゼリフを生披露！本気すぎる絶叫に店舗崩壊の危機！？『コカ･コーラ ゼロ シュガー ソウルブラスト 発売記念PRイベント』

https://youtu.be/KhyqjWvckYg

🎬森田成一、『BLEACH』黒崎一護の“声が流れるコラボ自販機”に大興奮！ケンドーコバヤシ＆内田理央と大盛り上がり『コカ･コーラ ゼロ シュガー ソウルブラスト 発売記念PRイベント』

https://youtu.be/RvUxLwRoCT8

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