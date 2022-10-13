俳優の町田啓太が5日、都内で行われた「ぽすくまのおきにいり 2021～期間限定コラボカフェ～」オープン記念イベントに出席。
（記事＆写真）
📸町田啓太、熱愛報道後初の公の場 交際には言及せず
https://news.mynavi.jp/article/20221005-2471285/
（オススメ動画）
🎬町田啓太、超接近するぽすくまにツッコミ「近いなもう」かわいすぎるやりとりに記者もほっこり 「ぽすくまのおきにいり 2021～期間限定コラボカフェ～」 オープン記念イベント
https://youtu.be/V_fHanTnX_8
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