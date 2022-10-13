アイドルグループ・乃木坂46の秋元真夏、山下美月、与田祐希が3日、都内で行われたJAグループ「国消国産」プロモーション・新CM記者発表会に出席した。
（記事＆写真）
📸乃木坂46秋元真夏・山下美月・与田祐希、つなぎ姿でイベント登場「新鮮です」
https://news.mynavi.jp/article/20221003-2469445/
（オススメ動画）
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