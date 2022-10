明治安田生命J1リーグの5試合が12日に行われた。

最下位ジュビロ磐田をホームに迎えた首位横浜F・マリノスは、押し込みながらも相手の守備を崩せず、終盤にカウンターで被弾し0-1の敗戦。今季リーグ戦初の連敗を喫した。

2位川崎フロンターレは京都サンガF.C.と対戦。セットプレーでの2得点など3-1で勝利し、横浜FMとの勝ち点差を「2」に縮めた。

ヴィッセル神戸は湘南ベルマーレとの直接対決を制し、リーグ戦5連勝を達成。自動降格の可能性を排除し、残留をほぼ手中に収めた。そんな神戸は、ラスト2試合の相手が川崎Fと横浜FM。今度は優勝争いの命運を握る存在となった。

FC東京は渡邊凌磨のハットトリックでセレッソ大阪に4-0で快勝。FC東京は5位に浮上し、AFCチャンピオンズリーグ出場権獲得への望みをつないだ。

浦和レッズvs北海道コンサドーレ札幌は、70分にルーカス・フェルナンデスがカットインから鮮やかなコントロールショットを突き刺して札幌が先制。しかし終盤、浦和は相手のハンドでPKを獲得し、アレクサンダー・ショルツがこれを成功させて追いついた。1-1のドローに終わり、札幌の残留決定はお預けとなった。

12日の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月12日(水)

FC東京 4-0 セレッソ大阪

川崎フロンターレ 3-1 京都サンガF.C.

横浜F・マリノス 0-1 ジュビロ磐田

ヴィッセル神戸 1-0 湘南ベルマーレ

浦和レッズ 0-0 北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(62/+30)

2位 川崎F(60/+21)

──────ACL出場圏──────

3位 広島(54/+12)

4位 C大阪(50/+7)

5位 FC東京(49/+5)

6位 鹿島(48/+4)

7位 柏(47/+1)

8位 浦和(44/+12)

9位 鳥栖(41/+4)

10位 神戸(40/-3)

11位 名古屋(40/-7)

12位 札幌(39/-12)

13位 湘南(35/-12)

14位 京都(34/-8)

15位 福岡(34/-10)

──────PO出場圏──────

16位 G大阪(33/-13)

──────自動降格圏──────

17位 清水(32/-8)※1試合未消化

18位 磐田(28/-23)※1試合未消化

※1、2位のクラブはACL2023グループステージより、3位クラブはプレーオフより出場。ACLで浦和が優勝した場合、リーグ3位に代わりプレーオフより出場

※天皇杯優勝クラブとリーグ戦1、2、3位クラブが重複した場合は、4位クラブがACLプレーオフ出場権を獲得

◆■今後の対戦カード

▼10月22日(土)

16:00 清水 vs 磐田(第31節延期分)

【第33節】

▼10月29日(土)

15:00 川崎F vs 神戸

15:00 横浜FM vs 浦和

15:00 湘南 vs 鳥栖

15:00 清水 vs 鹿島

15:00 名古屋 vs FC東京

15:00 京都 vs C大阪

15:00 G大阪 vs 磐田

15:00 広島 vs 札幌

15:00 福岡 vs 柏

