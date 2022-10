SCANDAL、ワールドツアーを完走！「ヨーロッパツアーの三都物語、全部話します」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月10日(月・祝)の配信では、新作『MIRROR』を携えたワールドツアーで、ベルリン、ロンドン、パリのヨーロッパ3都市で成功させたヨーロッパ公演を振り返りました。HARUNA:ヨーロッパツアーを無事に終えて帰国した、私たちSCANDALです。ということで、「ヨーロッパツアーの三都物語、全部話します」スペシャルをお届けします!TOMOMI:帰ってまいりました。HARUNA:ほんとですよ、「ただいま!」ですよ。RINA:っていうか、時差ボケはすぐ直った?TOMOMI:いや、まだ時差ボケ中……。RINA:めっちゃわかる。ヨーロッパって基本7時間の時差やん。7時間くらいが一番きついよな。HARUNA:そう思う。RINA:アメリカのときは、ほとんど逆やから「逆にいける!」みたいな感じだったけど。HARUNA:夜中、寝るくらいに、めっちゃお腹が空いてきて……。RINA:めっちゃわかる。HARUNA:全然寝れないのよ。TOMOMI:寝れないほうが身体に悪いと思って、夜中の3時半くらいにメロンパンとドーナツを食べちゃったよ。RINA:リナも帰ってきて、最初の夜に焼きそばを食べちゃった。TOMOMI:そうしないと寝れんのよ。HARUNA:びっくりするくらい、朝まで起きちゃうよね。TOMOMI:時差ボケって、やっぱり内臓からきてるよね。RINA:そうやね、食事のサイクルね。MAMI:日本時間でしっかりご飯を食べても、夜中にまたお腹が空いちゃうの。HARUNA:そうそうそう。MAMI:なんでなんだろうね。HARUNA:消化のスピードがものすごいよね。MAMI:身体がヨーロッパの時間軸に合わせているんだろうね。HARUNA:そうなんよ。RINA:アメリカのときは平気やったんやけどなあ。HARUNA:ちょっとずつ頑張って、日本時間に慣れていきましょう。ということで、ヨーロッパから無事に帰国したんですけど、春くらいから国内海外でおこなってきた「SCANDAL WORLD TOUR 2022“MIRROR”」が終了しました。日本、カナダ、アメリカ、ヨーロッパと回って……。RINA:おつかれさま! やね。TOMOMI:ありがとうございました。MAMI:ありがとうございました。HARUNA:世界中からライブにお越しいただいて、本当に嬉しかった! でも、ちょっと寂しいというか、まだ全然やり切ったっていう感じもね……。RINA:それはすごいな!TOMOMI:まだ全然出来るんやけどね。HARUNA:体力的なことじゃなくて、もっともっとライブをしていたかったなっていうこと。TOMOMI:終わって欲しくなかったな。RINA:うん、でもいいツアーやったね。大変だったけど、これからも大事に演奏していきたいよね。アルバム『MIRROR』の曲を。HARUNA:いい作品が作れたなあって思ったよ、あらためて。ヨーロッパツアー(ベルリン、ロンドン、パリ)を終えて、無事に帰ってきたSCANDAL。ニューアルバム『MIRROR』を引っさげて、春に日本でスタートしたワールドツアーが、これにて終了となりました。アメリカのツアーでは、全行程を回ることができませんでしたが、世界中からライブの感想メールや励ましのメールが届くのは、メンバーにとって大きな力となり、大変にありがたいことでした。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056