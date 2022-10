12月28~31日の4日間、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催される音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 22/23」の出演アーティスト第2弾が発表された。

本日出演が明らかになったのは、28日に出演するAwich、Kroi、湘南乃風、SKY-HI、鈴木愛理、Da-iCE、childspot、にしな、ベリーグッドマン、マカロニえんぴつ、緑黄色社会、29日に出演する秋山黄色、アンジュルム、Eve、ハンブレッダーズ、My Hair is Bad、モーニング娘。'22、リーガルリリー、リュックと添い寝ごはん、Reol、30日に出演するART-SCHOOL、ACIDMAN、石崎ひゅーい、KANA-BOON、佐野元春 & THE COYOTE BAND、SHANK、女王蜂、スキマスイッチ、ツユ、Nothing's Carved In Stone、MY FIRST STORY、Roselia、31日に出演する打首獄門同好会、おいしくるメロンパン、OKAMOTO'S、サンボマスター、NEE、ねぐせ。、ネクライトーキー、マルシィ、Mr.ふぉるて、め組、reGretGirlの43組。今回のフェスには4日間合わせて121組のアーティストが出演予定で、出演者は今後も追加される。

COUNTDOWN JAPAN 22/23

2022年12月28日(水)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

Awich / Creepy Nuts / Kroi / Saucy Dog / 湘南乃風 / SKY-HI / 鈴木愛理 / Da-iCE / childspot / にしな / Vaundy / BiSH / フジファブリック / ベリーグッドマン / マカロニえんぴつ / 緑黄色社会 / RAISE A SUILEN / and more



2022年12月29日(木)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

秋山黄色 / アンジュルム / Eve / クリープハイプ / ZAZEN BOYS / Juice=Juice / sumika / TETORA / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / ハンブレッダーズ / My Hair is Bad / モーニング娘。'22 / UNISON SQUARE GARDEN / リーガルリリー / リュックと添い寝ごはん / Reol / and more



2022年12月30日(金)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

ART-SCHOOL / ASIAN KUNG-FU GENERATION / ACIDMAN / 石崎ひゅーい / KANA-BOON / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHANK / 女王蜂 / スキマスイッチ / ツユ / XIIX / Nothing's Carved In Stone / MY FIRST STORY / マキシマム ザ ホルモン / yama / Roselia / ROTTENGRAFFTY / and more



2022年12月31日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場1~8ホール / イベントホール

<出演者>

打首獄門同好会 / おいしくるメロンパン / Awesome City Club / OKAMOTO'S / KEYTALK / キュウソネコカミ / Cocco / サンボマスター / ジェニーハイ / NEE / ねぐせ。 / ネクライトーキー / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / BRAHMAN / BLUE ENCOUNT / マルシィ / Mr.ふぉるて / め組 / reGretGirl / and more