小椋あん/COMIC ROOMの新連載「売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される」が、本日10月12日にCygamesのマンガ配信サービス・サイコミで開始した。

「売られた辺境伯令嬢は隣国の王太子に溺愛される」は、貴族らしい上品な振る舞いが似合う兄姉妹と違い、戦場に立つことに憧れてしまう辺境伯令嬢・アンナの物語。社交界に興味が持てず、せっかくのパーティも仮病で抜け出してしまう彼女に母親はいい顔をしないが、そんなアンナに父親だけは理解を示していた。第1話では父が戦死し、敵国に捕まった長男を取り返すための貢物にされたアンナが、独断で父の敵討ちを計画する。

(c) 小椋あん/COMIC ROOM (c) Cygames, Inc.