鞘師里保、3rd EP『UNISON』で海外アーティストたちと初タッグ

鞘師⾥保が3rd EP『UNISON』を2022年11⽉16⽇(⽔)にリリースすることを発表。同EPから第1弾楽曲「WE THE ONES」を先⾏配信した。

「過去の⾃分」の⼿を取り⾃由を求めて新たに歩き出すというコンセプトを掲げた同作は、初めて全曲にわたって海外アーティストを制作陣に迎え⼊れ鞘師の武器であるダンスミュージックをさらに深く追求。また、英語詞のリリックやラップにも初挑戦し、彼⼥が⻑年踊り続けてきたヒップホップに、クリエイターやシンガーとしても真正⾯から向き合った作品となっている。

先⾏試聴した業界関係者⽈く「鞘師⾥保の作品だと意識して聴いていないと、ダレのナニを聴いているかを⾒失いそうになる瞬間がたびたびあった。それぐらい、これまでと違う」という。その中でも最も⾼出⼒で彼⼥の表現を⾳に変えたと感じられるのが先⾏配信された「WE THE ONES」とのこと。

同時に、ジャケット写真とトラックリストも公開されている。

<リリース情報>

鞘師里保

3rd EP『UNISON』

2022年11月16日(水)発売

https://savo-r.lnk.to/unison

品番SAVR-0006

2273円+税 CD歌詞

品番SAVR-0007

3182円+税

CD歌詞

DVD付き(UNISON特製スパイスカレーを作ろう)

品番SAVR-0008

4364円+税 CD歌詞

DVD付き

(2022年5月28日、誕生日当日に開催された初のファンミーティング「RIHO SAYASHI Fan Meeting PLAYGROUND! vol.1」総集編)

=収録曲=

1. Marge

作詞:カミカオル, 鞘師里保/作曲:Nanami, ViiiV

2. WE THE ONES

作詞:ViiiV, カミカオル, 鞘師里保/作曲:Nanami, ViiiV

3. Stupid

作詞:カミカオル, 鞘師里保/作曲:Daniel Kim, Dawn Elektra

4. Melancholic Blvd.

作詞:おかもとえみ, カミカオル, 鞘師里保/作曲:Caroline Gustavsson, Chris Meyer, Carlos Okabe

5. DOOM PA

作詞:カミカオル, ViiiV, 鞘師里保/作曲:Nanami, ViiiV

<ライブ情報>

「RIHO SAYASHI 2nd LIVE TOUR 2022 UNISON」

2022年11⽉21⽇(⽉)東京・Zepp Haneda

2022年11⽉30⽇(⽔)愛知・名古屋DIAMOND HALL

2022年12⽉1⽇(⽊)⼤阪・⼼斎橋BIGCAT

2022年12⽉10⽇(⼟)宮城・仙台PIT

2022年12⽉17⽇(⼟)福岡・Skala Espacio

2022年12⽉18⽇(⽇)広島・BLUELIVE HIROSHIMA

2022年12⽉29⽇(⽊)東京・Zepp Haneda

チケット好評発売中