藤本タツキ原作によるTVアニメ「チェンソーマン」より、米津玄師の「KICK BACK」を使用したノンクレジットオープニングムービーが公開された。

本日テレビ東京系6局ネットにて放送開始された「チェンソーマン」。米津が書き下ろした新曲「KICK BACK」は、アレンジに常田大希（King Gnu、millennium parade）が参加した楽曲だ。併せて、第1話のエンディングテーマであるVaundy「CHAINSAW BLOOD」のエンディングムービーも公開に。各楽曲は各音楽サイトにて配信開始された。

さらにアニメ「チェンソーマン」のサウンドトラック「Chainsaw Man Original Sound Track E.P」が各種配信サイトにて配信決定。これに先がけ、牛尾憲輔による劇伴「edge of chainsaw」もMAPPAのYouTubeチャンネルで公開された。なおアニメのBlu-ray / DVD1巻が2023年1月27日に発売することも伝えられている。

TVアニメ「チェンソーマン」

放送情報

テレビ東京系6局ネット：毎週火曜日24:00～放送中

新潟放送：2022年10月21日（金）より毎週金曜日26:15～

テレビユー福島：2022年10月27日（木）より毎週木曜日25:28～

AT-X：2022年10月12日（水）より毎週水曜日21:30～

アニマックス：2022年10月29日（土）より毎週土曜日21:00～

配信情報

2022年10月11日（火）25:00よりPrime Videoにて最速配信

2022年10月12日（水）25:00より各プラットフォームにて見逃し配信

スタッフ

原作：藤本タツキ（集英社ジャンプ コミックス刊）

監督：中山竜

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：杉山和隆

アクションディレクター：吉原達矢

チーフ演出：中園真登

悪魔デザイン：押山清高

美術監督：竹田悠介

色彩設計：中野尚美

画面設計：宮原洋平

音楽：牛尾憲輔

オープニングテーマ：米津玄師「KICK BACK」

挿入歌：マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ」

エンディングテーマ：

ano「ちゅ、多様性。」

Eve「ファイトソング」

Aimer「Deep down」

Kanaria「大脳的なランデブー」

syudou「インザバックルーム」

女王蜂「バイオレンス」

ずっと真夜中でいいのに。「残機」

TK from 凛として時雨「first death」

TOOBOE「錠剤」

Vaundy「CHAINSAW BLOOD」

PEOPLE 1「DOGLAND」

マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ」

アニメーションプロデューサー：瀬下恵介

制作：MAPPA

キャスト

デンジ：戸谷菊之介

ポチタ：井澤詩織

マキマ：楠木ともり

早川アキ：坂田将吾

パワー：ファイルーズあい

姫野：伊瀬茉莉也

東山コベニ：高橋花林

荒井ヒロカズ：八代拓

岸辺：津田健次郎

(c)藤本タツキ／集英社・MAPPA