藤本タツキ原作によるTVアニメ「チェンソーマン」より、米津玄師の「KICK BACK」を使用したノンクレジットオープニングムービーが公開された。
本日テレビ東京系6局ネットにて放送開始された「チェンソーマン」。米津が書き下ろした新曲「KICK BACK」は、アレンジに常田大希（King Gnu、millennium parade）が参加した楽曲だ。併せて、第1話のエンディングテーマであるVaundy「CHAINSAW BLOOD」のエンディングムービーも公開に。各楽曲は各音楽サイトにて配信開始された。
さらにアニメ「チェンソーマン」のサウンドトラック「Chainsaw Man Original Sound Track E.P」が各種配信サイトにて配信決定。これに先がけ、牛尾憲輔による劇伴「edge of chainsaw」もMAPPAのYouTubeチャンネルで公開された。なおアニメのBlu-ray / DVD1巻が2023年1月27日に発売することも伝えられている。
TVアニメ「チェンソーマン」
放送情報
テレビ東京系6局ネット：毎週火曜日24:00～放送中
新潟放送：2022年10月21日（金）より毎週金曜日26:15～
テレビユー福島：2022年10月27日（木）より毎週木曜日25:28～
AT-X：2022年10月12日（水）より毎週水曜日21:30～
アニマックス：2022年10月29日（土）より毎週土曜日21:00～
配信情報
2022年10月11日（火）25:00よりPrime Videoにて最速配信
2022年10月12日（水）25:00より各プラットフォームにて見逃し配信
スタッフ
原作：藤本タツキ（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：中山竜
脚本：瀬古浩司
キャラクターデザイン：杉山和隆
アクションディレクター：吉原達矢
チーフ演出：中園真登
悪魔デザイン：押山清高
美術監督：竹田悠介
色彩設計：中野尚美
画面設計：宮原洋平
音楽：牛尾憲輔
オープニングテーマ：米津玄師「KICK BACK」
挿入歌：マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ」
エンディングテーマ：
ano「ちゅ、多様性。」
Eve「ファイトソング」
Aimer「Deep down」
Kanaria「大脳的なランデブー」
syudou「インザバックルーム」
女王蜂「バイオレンス」
ずっと真夜中でいいのに。「残機」
TK from 凛として時雨「first death」
TOOBOE「錠剤」
Vaundy「CHAINSAW BLOOD」
PEOPLE 1「DOGLAND」
マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ」
アニメーションプロデューサー：瀬下恵介
制作：MAPPA
キャスト
デンジ：戸谷菊之介
ポチタ：井澤詩織
マキマ：楠木ともり
早川アキ：坂田将吾
パワー：ファイルーズあい
姫野：伊瀬茉莉也
東山コベニ：高橋花林
荒井ヒロカズ：八代拓
岸辺：津田健次郎
(c)藤本タツキ／集英社・MAPPA