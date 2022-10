刻印を楽しむハンドメイド／レトロ感が魅力的「シーリングスタンプ」に『すみっコ』が登場☆

熱で溶かした蝋(ワックス)の上からスタンプを押す「シーリングスタンプ(封蝋)」。中世ヨーロッパ起源の、封書などをとじるのに用いられた、レトロな雰囲気と中世ヨーロッパの味わいが楽しめるアイテムだ。そんな「シーリングスタンプ」をハンドメイド雑貨などにも刻印できる新感覚はんこ「すみっコぐらし シーリングスタンプセット」で手軽にイマドキ風に「封蝋」を作ってみよう!

「すみっコぐらし シーリングスタンプセット」は、「ハンドメイド雑貨づくりに使えるハンコは作れませんか?」というお客様からの声にこたえて企画したはんこ。

インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会からリリースされる本アイテムは、大人も子どもも大好きなすみっコぐらしのキャラクターを付属のワックスに刻印することで、とってもキュートなハンドメイド雑貨づくりを楽しむことができる。

しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげの5匹にくわえて、えびふらいのしっぽ、たぴおか、ざっそう、ふろしき、にせつむり、すずめが登場。お星さまとお月さまをモチーフにした、とってもかわいい10種類の刻印柄がご用意されており、セットには、直径20ミリか25ミリが選べるシーリングスタンプの印面、8色から選べるかわいいハンドルが各1個。さらに14色から選べるワックスが50粒、ワックスを熱するためのスプーンが付属する。

作り方はお好みのカラーのワックスを専用スプーンをロウソク等で熱して溶かし、台紙や封をしたい部分にワックスを垂らして上からスタンプをぺたっとするだけ。

ワックスが固まる前にスタンプを押すのがポイントだ。

熱せられたワックスは1分ほどで冷えて固まるので、固まってきたらスタンプをゆっくり剥がせばOK!

あっという間に可愛いすみっコ柄封蝋のできあがり♪

封かんやメッセージカード、ラッピングにはもちろん、キーホルダーやアクセサリー作りなど、さまざまなハンドメイドを、ちょっぴりレトロなすみっコたちで彩ることができる、可愛いスタンプセット、ぜひお試しあれ。

(C)2022 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.