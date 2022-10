メディコム・トイ代表取締役社長・赤司竜彦氏がキュレーションしたアーティストやブランド、コンテンツの作品を展示・販売するプロジェクト「AKASHIC RECORDS」の第3弾、「AKASHIC RECORDS 3 ~from Illuminati~ (アカシック レコーズ 3 ~フロム イルミナティ~ )」が2022年10月22日(土)~31日(月)に、表参道ヒルズのスペース オーで開催される。

こちらの販売アイテムに1点、追加情報が発表された。

今回、追加で情報が公開されたのはゴジラ関連のアイテムである。

「2100mm 木製ゴジラ (2001)」

全高約2100ミリ

画像はシルエットとなっている。現物は会場でご確認を。

TM & (C) TOHO CO., LTD.