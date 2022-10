「ランニングでスッキリ」「まずはレンタルチャリから」最近、運動してる？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月10日(月・祝)は『運動はいいぞ! 逆電』と題して放送。スポーツの日にちなみ、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が話していた運動に関するトークとリスナーのエピソードを紹介します。こもり校長:今日は“スポーツの日”ということで、祝日だったんだね。ぺえ教頭:みんなは運動したかしら?こもり校長:今夜は、運動をしたら「こんなにいいことがあった!」ということを教えてほしい!ぺえ教頭:校長は(GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーとして)普段から踊っているけど、最近はラジオの前と終わりにランニングもしているよね。調子はいいの?こもり校長:いいね。むちゃくちゃいいね! 単純に身体が軽くなるというか……トレーニングをしたりダンスを踊ったりというのも有酸素運動なんだけど、ランニングで5キロとか6キロとか走るとしっかりむくみがなくなる。ぺえ教頭:メンタルとかはどうなの? 気持ちがスッキリしたりするの?こもり校長:いい! すごくいい!「嫌だなぁ」とか「イライラするなぁ」とかいうことも、ランニング1発で消化できるというか。ぺえ教頭:あ~!こもり校長:いままでは、高い買い物をしてもモヤモヤしてたけど、ランニング中にすごくいろいろ考えられるから。ぺえ教頭:じゃあ(ラジオ後の)モヤモヤする日は……。こもり校長:ちょっと長く走るよね(笑)。ぺえ教頭:毎日生放送をやっているからね(笑)。こもり校長:教頭先生は? もともと(学生時代はバレー選手で)スーパースポーツマンじゃないですか。ぺえ教頭:スーパースポーツマンなんだけど、最近は全然動いてない。「やべえな」と思って、苦し紛れのストレッチとかを1ヵ月に1回くらいするけど……あと今は世界バレーをやっているから、めっちゃバレーをしたくなってる。バレーボールだったら、私は身体を動かすことができるのよ。でも走ったりはできない。こもり校長:そっか。それをずっとやってきたからね。ぺえ教頭:でもバレーは、体育館を用意しないとできないじゃん。だからできない……!こもり校長:急に「どう?」ではできないもんね(笑)。ぺえ教頭:本当はやりたいんだけどね。・「学校終わりに30分から1時間走っています。それまでは進路のことで親ともめていたけど、走っている間に冷静になれたし、説得する方法を考えて実践したら納得してくれました」(17歳)・「学校のサイクリング仲間とロードバイクをしています。不仲の子もいたのですが、みんなで筑波山を登ったら達成感でわだかまりがなくなり、いまでは仲良しです」(15歳)・「ランニングとボルダリングをしています。罪悪感なくスイーツを食べるために、プリンなら50分走ってから食べます」(15歳)・「部活で剣道を、家ではストレッチをしています。家で上半身を回す運動をしていたら、自分に冷たかった愛犬がなついてきました」(13歳)こもり校長:どう? 運動してみたくなった?ぺえ教頭:…………。こもり校長:あれ? 一足先に帰った!?(笑)。ぺえ教頭:ぅ~ん……まぁそうね。ぼちぼち(笑)。こもり校長:でもバレーボールしたいんでしょ?ぺえ教頭:体育館も借りなきゃいけないし、6人集めなきゃいけないし。こもり校長:(対戦するなら)12人必要ってことだね。それは大変だよな。ぺえ教頭:東京は自転車が借りられるじゃない。レンタルチャリ(自転車のシェアリング)から始めようかな……?こもり校長:ちょっと電動のやつね。あれ、いいらしいよ。ぺえ教頭:走るというのは人力じゃん。やっぱり何かに頼りたいからさ(笑)。最初はチャリかなぁ。こもり校長:そうだね、自転車から始める?ぺえ教頭:うん、ちょっと痩せっか!こもり校長:うわ! まぁ運動の秋ですからね。ぺえ教頭:言ってみてるだけよ……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/