「角を使われた新品の消しゴム」と「勝手にマーカーが引かれた教科書」貸して返ってきたときに嫌な気分になるのはどっち？リスナー投票の結果は?!

「角を使われた新品の消しゴム」と「勝手にマーカーが引かれた教科書」、貸して返ってきたときにあなたが嫌な気分になるのはどちらですか……?10月よりTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」で始まった新コーナー『どっちのCat or Dog』では、2択の質問にリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表し、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が感想を伝えています。10月10日(月)の放送で結果が発表された「角を使われた新品の消しゴム or 勝手にマーカーが引かれた教科書」では、校長と教頭の意見とは反する結果となりました。その内容と、校長と教頭のトークを紹介します。ぺえ教頭:普通にどっちもヤだ……。こもり校長:それはそうです。究極の選択だよね。ぺえ教頭:校長はどっち?こもり校長:俺は、「角を使われた新品の消しゴム」。ぺえ教頭:角を死守したいタイプね。私も消しゴムかな~。そんなに勉強してなかったから、教科書に落書きされても別になんとも思わなかったかもしれない(笑)。こもり校長:そうだね(笑)。さぁ、気になる結果は!?こもり校長:62%! 多いね。「勝手にマーカーが引かれた教科書」のほうが嫌なんだ!ぺえ教頭:そっちのほうが、人としては私は疑うけどね(笑)。・消しゴムなら買い替えられるけど、教科書はずっと使うものだからなえる。・消しゴムはカッターで切ればまた角ができるから大丈夫。・マーカーが教科書に引かれるのは大事なところなので、逆に「ありがとう」と思う。こもり校長:俺も「マーカー引いてくれてありがとう」派だな。ぺえ教頭:なんなら、「あ、ここ覚えるよ!」ってね(笑)。こもり校長:俺は消しゴムの角を使われるのが嫌だけど、それは器の大きさの問題という意見もあるわけ。ぺえ教頭:はいはいはい(笑)。それが嫌なら、新品の消しゴムは貸すなってことよね。こもり校長:そう!次回の2択は……割るのが嫌なのは?「スマホ画面 or 家宝の皿」です。投票は番組のサイトにて、10月11日(火)22時まで受け付けています。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜日の22時55分から放送中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/