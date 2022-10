SKY-HIのニューアルバム「THE DEBUT」が12月12日にリリースされる。

「THE DEBUT」の発売日である12月12日はSKY-HIの誕生日。本作は貪欲ながらも誠実な彼の生き様が具現化された作品で、リスナーに対する「誰だって、いつだって、どんな境遇だって“デビュー”できる」というメッセージが込められている。

CDには、映画「ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ」のために書き下ろされた「Fly Without Wings」や新曲「I am」「Dramatic」などが収録される。DVD / Blu-rayには今年2月に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されたライブ「SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂-」の模様が収められるほか、今年9月に東京・国際フォーラムにて行われた「SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-」で披露された一部楽曲のライブ映像や「Bare-Bare」「Fly Without Wings」のミュージックビデオが楽しめる。

SKY-HI「THE DEBUT」収録内容

CD

・Bare-Bare

・Fly Without Wings

・Dramatic

・I am

ほか

DVD / Blu-ray

SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂- <2022.02.26 @LINE CUBE SHIBUYA>

01. Simplify Yourlife

02. Doppelganger

03. Persona

04. F-3

05. 何様

06. Mr. Pshycho

07. Sexual Healing

08. Blue Monday

09. #Homesession

10. Seaside Bound

11. Tomorrow is another day

12. me time -remix- feat. Aile The Shota

13. Name tag

14. Walking on Water

15. フリージア

16. JUST BREATHE

17. Dive To World

18. Limo

19. TOKYO SPOTLIGHT

20. Tumbler

21. Double Down

22. Snatchaway

23. 14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi

24. そこにいた

25. Over the Moon

26. 創始創愛

27. アイリスライト

28. Good 4 You

29. Marble

30. 仕合わせ

31. One More Day feat. REIKO

32. カミツレベルベット 2020

33. To The First

SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂- <2022.09.01 @国際フォーラムA>

数曲収録

ミュージックビデオ

・Bare-Bare

・Fly Without Wings

収録予定