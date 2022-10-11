SKY-HIのニューアルバム「THE DEBUT」が12月12日にリリースされる。
「THE DEBUT」の発売日である12月12日はSKY-HIの誕生日。本作は貪欲ながらも誠実な彼の生き様が具現化された作品で、リスナーに対する「誰だって、いつだって、どんな境遇だって“デビュー”できる」というメッセージが込められている。
CDには、映画「ソニック・ザ・ムービー／ソニック VS ナックルズ」のために書き下ろされた「Fly Without Wings」や新曲「I am」「Dramatic」などが収録される。DVD / Blu-rayには今年2月に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催されたライブ「SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂-」の模様が収められるほか、今年9月に東京・国際フォーラムにて行われた「SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-」で披露された一部楽曲のライブ映像や「Bare-Bare」「Fly Without Wings」のミュージックビデオが楽しめる。
SKY-HI「THE DEBUT」収録内容
CD
・Bare-Bare
・Fly Without Wings
・Dramatic
・I am
ほか
DVD / Blu-ray
SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂- ＜2022.02.26 @LINE CUBE SHIBUYA＞
01. Simplify Yourlife
02. Doppelganger
03. Persona
04. F-3
05. 何様
06. Mr. Pshycho
07. Sexual Healing
08. Blue Monday
09. #Homesession
10. Seaside Bound
11. Tomorrow is another day
12. me time -remix- feat. Aile The Shota
13. Name tag
14. Walking on Water
15. フリージア
16. JUST BREATHE
17. Dive To World
18. Limo
19. TOKYO SPOTLIGHT
20. Tumbler
21. Double Down
22. Snatchaway
23. 14th Syndrome feat. RUI, TAIKI, edhiii boi
24. そこにいた
25. Over the Moon
26. 創始創愛
27. アイリスライト
28. Good 4 You
29. Marble
30. 仕合わせ
31. One More Day feat. REIKO
32. カミツレベルベット 2020
33. To The First
SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂- ＜2022.09.01 @国際フォーラムA＞
数曲収録
ミュージックビデオ
・Bare-Bare
・Fly Without Wings
収録予定