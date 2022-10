BABYMETALが「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」と題した2DAYS公演を2023年1月28日、29日に千葉・幕張メッセ国際展示場で開催。3月24日には初のコンセプトアルバム「THE OTHER ONE」を世界同時リリースする。

昨年10月10日以来、リアルワールドでのライブ活動を“封印”してきたBABYMETALは、本日10月11日に特設ページにてティザームービーを公開。バーチャルワールド“METALVERSE(メタルバース)”を通じて、“もうひとつのBABYMETAL”を復元させる計画「THE OTHER ONE」が最終段階を迎え、地球に戻ってくることを発表した。「THE OTHER ONE」の登録者を対象とした2DAYS公演のチケットの先行予約受付が本日18:00にスタートする。

コンセプトアルバム「THE OTHER ONE」は“BABYMETALのもうひとつの物語”をコンセプトにしたアルバムであり、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた10個の“パラレルワールド”をテーマとする新曲10曲を収録。アルバムの発売に先駆けて、シングル5曲が10月、11月、1月、2月、3月に先行配信されることも明らかになった。

アルバムは完全生産限定盤、通常盤、アナログ盤の3形態に、アーティストオンラインショップアスマート限定で発売される「BLACK ALBUM」、「THE OTHER ONE」アカウント登録者限定で発売されるTHE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」を加えた5形態。完全生産限定盤、通常盤、アナログ盤の予約者には特典内容が“Only the FOX GOD know”とされる“CLEAR CODE”、「BLACK ALBUM」の予約者には2DAYS公演のチケットの先行予約に申し込める“BLACK CODE”が付与される。詳細は特設サイトで確認しよう。

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

2023年1月28日(土)千葉県 幕張メッセ国際展示場

2023年1月29日(日)千葉県 幕張メッセ国際展示場