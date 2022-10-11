Mori Calliope、メジャー1stアルバム『SINDERELLA』世界同時発売

Mori Calliopeが、メジャー1stアルバム『SINDERELLA』を2022年12月16日に世界同時発売する。

7月20日にリリースしたメジャーデビューEP『SHINIGAMI NOTE』が世界6ヶ国・地域でiTunesアルバム総合チャート1位を獲得し、iTunesアルバムHip-Hopチャートでは世界16ヶ国・地域で1位を獲得した、Vtuber事務所「ホロライブプロダクション」傘下の英語圏グループ「ホロライブEnglish」所属のMori Calliope。

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今作は「10個の大罪（10 Deadly Sins）」をコンセプトに、それぞれの大罪をテーマにした10曲の新曲が収録される。初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤、初回限定盤、通常盤の3形態での販売で、初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤は先日オープンしたMori Calliope Official International Online ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの2店舗のみでの限定販売。海外からはMori Calliope Official International Online Shopから、日本国内はUNIVERSAL MUSIC STOREから購入可能で数量限定生産となっている。

初回限定盤にはオリジナルカード全4種の1枚がランダム封入され、初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤、初回限定盤共に「Dead Beat Scripture」（ブックレット）が封入。さらに、付属のBlu-rayには『SHINIGAMI NOTE』MV集（19分）+『SINDERELLA』Behind the Music（約20分）が収録されている。近日中に新曲の情報も発表予定になっており、Mori Calliope複製コメント入りのCDショップ別購入者先着特典も付与される。

また、ジャケットイラストには前作EPに引き続き絵師のゆきさめ（初回限定盤スリーブケース）、『Unalive』のジャケットを手掛けたイラストレーターの零（初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤スリーブケース、通常盤ジャケット別絵柄）の他、Instagram等で人気を誇るYULIA（初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤、初回限定盤共通トールケース）が参加している。

＜リリース情報＞

Mori Calliope

1stフルアルバム『SINDERELLA』

発売日：2022年12月16日（金）

https://lnk.to/mc_sdl_ec

【Mori Calliope Official International Online Shop / UNIVERSAL MUSIC STORE限定】

初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤

[CD+BD+T-shirt]

価格：9900円（税込）

品番：PDCN-1936

・初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤限定デザインスリーブケース （illusted by 零）

・『SINDERELLA』オリジナルTシャツ※

・Dead Beat Scripture （ブックレット）

・『SHINIGAMI NOTE』MV集（19分）+『SINDERELLA』Behind the Music（約20分）収録Blu-ray

※TシャツのサイズはXLのみのワンサイズとなります。

身丈：77cm / 身幅：58cm / 肩幅：54cm / 袖丈：24cm

初回限定盤 [CD+BD+Card]

価格：7150円（税込）

品番：UPCH-29446

・スリーブケース※初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤とデザインが異なります（illusted by ゆきさめ）

・『SINDERELLA』オリジナルカード全４種1枚ランダム封入

・Dead Beat Scripture（ブックレット）

・『SHINIGAMI NOTE』MV集（19分）+『SINDERELLA』Behind the Music（約20分）収録Blu-ray

※初回生産限定Tシャツ付きSpecial盤 / 初回限定盤 トールケースは共通デザイン（illusted by YULIA）

通常盤 [CD]

価格：4180円（税込）

品番：UPCH-20636

※初回限定盤/通常盤ジャケットは別絵柄となります。

=収録内容=

■CD

全て新曲となる全10曲収録（通常盤のみBonus Track収録の11曲）

■Blu-ray

・『SHINIGAMI NOTE』MV集

「CapSule （Mori Calliope × 星街すいせい）」Music Video

「MERA MERA」Music Video

「Kamouflage」Music Video

「Make Em Afraid」Music Video

「Holy 嫉妬」Music Video

「Lets End the World」Music Video

・『SINDERELLA』Behind the Music

Mori Calliope Official International Online Shop

https://shop.moricalliopeofficial.com/

Mori Calliope 公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCL_qhgtOy0dy1Agp8vkySQg