BAND-MAID、アメリカ最大級のロックフェスで超満員の観客を沸かせたお給仕

BAND-MAIDが、アメリカ・カリフォルニア州サクラメントで開催された「AFTERSHOCK FESTIVAL2022」に出演した。

4日間にわたり開催されたアメリカ最大級のロックフェスの最終日となる10月9日(現地時間)に、3年ぶりのアメリカでのお給仕(ライブの呼称)を行ったBAND-MAID。そのオフィシャルレポートを掲載する。

「Coors Light Stage」に登場したBAND-MAID。1曲目は9月21日に発売したばかりの新作EP『Unleash』でも冒頭を飾る、小鳩ミク(Gt.&Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.)の4名によるインスト曲「from now on」。メイド姿の見た目に相反した激しいサウンドの魅力はもちろん、幕開けからインスト曲でその演奏力の高さを見せつけるBAND-MAID。この日、述べ1万名が集まった会場の大歓声の中、続けて「DOMINATION」の印象的なギターリフが流れると、満を持してSAIKI(Vo.)が登場。両手を挙げて観客を煽っていく。

「Choose me」と2曲続けて特に海外人気の高い楽曲をぶつけると、集まったご主人様・お嬢様(ファンの呼称)も一気にヒートアップ、両手を突き上げ、メンバーの名前を叫んだりと早くも盛り上がりは最高潮に。勢いをそのままに「influencer」「Unleash!!!!!」等EPからの楽曲も早速披露すると、あまりの激しい演奏にKANAMIのヘッドドレスがずれてしまい、自らステージへ放り投げる場面も。最後は、お給仕ならではのアレンジを利かせたイントロで始まった「NO GOD」。観客が増え続ける会場では、興奮した観客の一部が警備員から注意を受けるほどの盛り上がりに。曲数を重ねる毎に増え続け、最後は観客からのBAND-MAIDコールが鳴り止まないなか、この日は7曲で演奏を終了。約30分にわたるステージを終えた。また、演奏後は海外メディアの取材依頼が多数押し寄せ、同日に出演していたメキシコのガールズロックバンド、The Warning」やThe Pretty Recklessなど、世界的人気を誇るガールズロックの面々とも交流するなど、バックステージでも注目を集めていた。

なお、現地時間10月12日からは2万名超動員の全米ツアーがスタート。全米ツアーでは既に13公演中12公演が完売となっており、全世界規模での人気を証明している。国内では12月18日に行われる「MERRY ROCK PARADE 2022」への出演のほか、2023年1月9日には、バンド史上最大規模となる東京ガーデンシアターでのお給仕(単独公演)も開催。現在チケットはオフィシャル抽選先行販売中となっている。

<ライブ情報>

「AFTERSHOCK FESTIVAL」

開催日程:2022年10月6日(木)〜10月9日(日

※アメリカ現地時間

BAND-MAID出演日は10月9日(日)

https://aftershockfestival.com/

SET LIST

1. from now on

2. DOMINATION

3. Choose me

4. influencer

5. Play

6. Unleash!!!!!

7. NO GOD

「BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI」

2023年1月9日(月・祝)東京ガーデンシアター

オフィシャル先行抽選先行(ローソンチケット)

受付期間:10月9日(日)18時00分~10月16日(日)23時59分

受付URL:https://l-tike.com/st1/bandmaid0109gardenticket

「BAND-MAID US TOUR 2022」

2022年10月9日(日)SACRAMENTO, CA AFTERSHOCK FES

2022年10月12日(水)SEATTLE, WA NEPTUNE

2022年10月14日(金)SAN FRANCISCO, CA AUGUST HALL

2022年10月15日(土)LOS ANGELES, CA BELASCO

2022年10月17日(月)SAN DIEGO, CA HOUSE OF BLUES

2022年10月19日(水)PHOENIX, AZ CRESCENT BALLROOM

2022年10月21日(金)DALLAS, TX HOUSE OF BLUES

2022年10月22日(土)HOUSTON, TX HOUSE OF BLUES

2022年10月25日(火)WASHINGTON, DC THE FILLMORE

2022年10月26日(水)PHILADELPHIA, PA TLA

2022年10月28日(金)NEW YORK, NY IRVING PLAZA

2022年10月29日(土)BOSTON, MA PARADISE ROCK CLUB

追加公演 2022年10月30日(日)EAST RUTHERFORD, NJ AMERICAN DREAM

追加公演 2022年11月1日(火)CHICAGO, IL HOUSE OF BLUES

https://bandmaid.tokyo/contents/486225

「MERRY ROCK PARADE 2022」

日時:2022年12月17日(土)、18日(日)

開場9時00分/ 開演11時00分

BAND-MAID出演日は12月18日(日)

http://www.merryrockparade.jp/

BAND-MAID official HP:https://bandmaid.tokyo/