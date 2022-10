SKY-HI、自身の誕生日にオリジナルアルバム『THE DEBUT』リリース

SKY-HIが、自身の誕生日となる2022年12月12日にオリジナルアルバム『THE DEBUT』をリリースする。

「新章突入」をキーワードに富士急ハイランドコニファーフォレストにて9月17日・18日の2日間で3万人を動員させた「BMSG FES22」を開催し、注目を集めるラッパー、アーティスト、実業家、プロデューサーSKY-HI。

2000年代中頃からラッパーとしてのキャリアを積み重ね、2013年にリリースしたシングル『愛ブルーム/RULE』でメジャーデビュー、2017年に日本武道館で2days単独公演を開催し、様々な受賞とキャリアの中で2020年には株式会社BMSGを設立し代表取締役CEOに就任。「才能を殺さないために」のスローガンの元に集まり生み出したアーティストが次々と成功を重ね、特異なキャリアでラッパー、アーティスト、クリエイターとして常に時代の最先端を走っている。

〈俺は死ぬまで新人〉というパンチラインが表現する通り、時代に合わせて常にアップデートを繰り返し、ルーキーのようにフレッシュにクリエイティブを続けている彼の自由奔放、天真爛漫、貪欲でありながら誠実であるアティテュードを『THE DEBUT』では具現化。リスナーに対して「誰だって、いつだって、どんな境遇だって「デビュー」出来る」と鼓舞するアルバムになっているとのこと。

C COFFEEの新CMソングとなる「Bare-Bare」、全世界公開の映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』のオフィシャルインスパイアーソングとして書き下ろした「Fly Without Wings」をはじめ、「SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-」で初披露された新曲「I am」と「Dramatic」が音源化され収録。

また、XR技術を駆使した演出、SKY-HIのスキルフルなパフォーマンスが話題となり、全公演即完売したライブ「SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂-」の映像も完全収録される。さらに、9月1日に国際フォーラムAで開催された「SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-」からライブ映像が数曲収録される予定になっている。

<リリース情報>

SKY-HI

アルバム『THE DEBUT』

発売日:2022年12月12日(月)

レーベル:B-ME

CD+2DVD+フォトブック(スマプラ対応)初回生産限定

BMSG MUSIC SHOP / AAA Party / AAA mobile / mu-mo SHOP限定盤

価格:11550円(税込)

品番:AVC1-63394/B~C

仕様:三方背ケース

封入特典:フォトブック(ページ数未定)、ステッカー

=収録内容=

-CD-

・Bare-Bare

・Fly Without Wings

・Dramatic

・I am

他収録予定

-DVD-

●SKY-HI HALL TOUR 2022 -八面六臂- の模様を完全収録

●SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂- から数曲収録

●Music Video

・Bare-Bare

・Fly Without Wings

収録予定

CD+Blu-ray+フォトブック(スマプラ対応)初回生産限定

BMSG MUSIC SHOP / AAA Party / AAA mobile / mu-mo SHOP限定盤

価格:11550円(税込)

品番:AVC1-63395/B

仕様:三方背ケース

封入特典:フォトブック(ページ数未定)、ステッカー

=収録内容=

-CD-

※AVC1-63394/B~Cと共通

-Blu-ray-

※AVC1-63394/B~Cと共通

CD+2DVD(スマプラ対応)

価格:8800円(税込)

品番:AVCD-63391/B~C

=収録内容=

-CD-

※AVC1-63394/B~Cと共通

-DVD-

※AVC1-63394/B~Cと共通

CD+Blu-ray(スマプラ対応)

価格:8800円(税込)

品番:AVCD-63392/B

=収録内容=

-CD-

※AVC1-63394/B~Cと共通

-Blu-ray-

※AVC1-63394/B~Cと共通

CD(スマプラ対応)

価格:2750円(税込)

品番:AVCD-63393

=収録内容=

-CD-

※AVC1-63394/B~Cと共通

BMSG 公式HP:https://bmsg.tokyo/