BABYMETAL、1年の封印を経て始動　幕張ライブ開催+初コンセプトアルバム世界同時リリース

2021年10月10日の封印宣言以来、リアルワールドでのライブ活動の封印が続いているBABYMETALだが、いよいよその封印が解かれる「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」と題した2DAYS公演が、2023年1月28日(土)、29日(日)に幕張メッセ国際展示場にて開催されることが決定した。

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 特設ページ」にて公開されたティザームービーでは、この地球で10年間切り開いた世界から「LIVING LEGEND」となって旅立ったBABYMETALが、バーチャルワールド”METALVERSE(メタルバース)”を通じて、我々の知らなかったもうひとつのBABYMETALを復元させる計画”THE OTHER ONE”が最終段階を迎え、プロジェクトの完遂に向けてもうすぐ地球に戻ってくることが告げられた。

■BABYMETAL 【BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - Teaser】

また、オフィシャルサイトでは、BABYMETALの今後の活動の全貌が描かれたLEGEND MAPが公開され、2023年年3月24日(金)にBABYMETAL初のコンセプトアルバム「THE OTHER ONE」の全世界同時リリースが決定したことが発表された。昨年、10周年イヤーを終え、封印されたBABYMETALの数々のLEGEND、そして、2022年4月より石化されたBABYMETALを復元する計画「THE OTHER ONE」がバーチャルワールド”METALVERSE(メタルバース)で始動。今作は、我々の知らなかったBABYMETALのもうひとつの物語をコンセプトにしたアルバムとなる。

復元計画「THE OTHER ONE」では、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」に封印されていた、時空を超えて存在する10個のパラレルワールドが明らかにされ、それぞれの世界のテーマに合わせた楽曲10曲が復元されている。まだ誰も知らない全10曲(すべて新曲・新録)の内容がこのコンセプトアルバムでクリアになる。なお、3月24日(金)のCDやアナログ盤の発売に先駆けて、ダウンロード&ストリーミングで先行配信シングル5曲が、それぞれ10月、11月、1月、2月、3月に、全世界同時配信されることも明らかになった。

商品のラインナップは、一般市販盤として発売される①完全生産限定盤(アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル)、②通常盤(初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様)、③アナログ盤(クリアジャケット・クリアバイナル仕様)の3形態。アーティストオンラインショップアスマート限定で発売される④「BLACK ALBUM」(ブラックケース仕様)、そして、THE OTHER ONEアカウント登録者限定で発売される ⑤THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット)の全5形態のリリースが決定している。また、早期予約特典として、④の予約者には2023 年1月28日(土)、1月29日(日)に開催される「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」公演のチケットCD 先行予約に申し込めるBLACK CODE(ブラックコード)が、①、②、③の予約者には、特典内容がOnly the FOX GOD knowsとなっているCLEAR CODE(クリアコード)が付与される。その他、購入者特典の詳細は、特設サイト【「THE OTHER ONE」Special Website】にて確認することが出来る。

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」のチケット先行受付は、THE OTHER ONE先行が本日10月11日(火)18時より、BLACK CODE先行が11月7日(月)18時よりスタートする。オフィシャル先行、一般発売は後日オフィシャルサイトにて発表される。封印解除の予告とともに、新たな展開が続々と決定したBABYMETAL。THE OTHER ONEの世界観を通じて、唯一無二の挑戦を続けるBABYMETALに注目しよう!

■BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE - 特設ページ

https://www.babymetal.com/theotherone/

「BABYMETAL RETURNS - THE OTHER ONE -」

●日程:2023年1月28日(土)、1月29日(日)

●会場:幕張メッセ 国際展示場

●時間:OPEN 16:00 / START 18:00 (1月28日)

OPEN 15:00 / START 17:00 (1月29日)

●チケット一般発売:

To be announced

●問い合わせ:

HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999

●THE OTHER ONE先行:

※THE OTHER ONEアカウント登録が完了されている方が対象となります。

チケット受付期間:2022年10月11日(火)18:00 ~ 10月24日(月)23:59

受付券種と申込枚数制限:

<THE OTHER ONE限定チケット>

■超MOSHSH PIT(オールスタンディング)¥20,000(tax in)

THE OTHER ONE限定、整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき1枚まで

<一般発売チケット>

■MOSHSH PIT(オールスタンディング)¥15,000(tax in)

整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで

■MOSHSH SEAT(指定席)¥15,000(tax in)

全席指定、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき2枚まで

●BLACK CODE先行:

※アスマート限定盤「BLACK ALBUM」を対象期間内にご予約された、BLACK CODE(ブラックコード)をお持ちの方が対象となります。

BLACK CODE付与対象期間:2022年10月11日(火)12:00 ~ 11月6日(日)23:59

チケット受付期間:2022年11月7日(月)18:00 ~ 11月20日(日)23:59

受付券種と申込枚数制限:

<一般発売チケット>

■MOSHSH PIT(オールスタンディング)¥15,000(tax in)

整理番号付、未就学児童入場不可、1申込につき2枚まで

■MOSHSH SEAT(指定席)¥15,000(tax in)

全席指定、3歳以下入場不可(4歳以上チケット必要)、1申込につき2枚まで

※ご購入いただいたチケットの払い戻しは出来ません。(公演延期・中止の場合除く)

※本公演ではスマートフォンを利用した電子チケットのみとなります。

お申し込みされ当選された場合、公演当日はご本人・同行者様のスマートフォンがそれぞれ必要となります。

スマートフォンをお持ちではない方への、別途受付方法のご用意はございません。予めご了承ください。

指定席番号または整理番号は公演当日の正午12時にチケット画面にてご案内となる予定です。

『THE OTHER ONE』

BABYMETAL

発売日:2023年3月24日(金)

※全世界同時リリース

※JAPAN EDITIONは3月20日(月)より順次入荷。ただし店舗によって入荷日およびECサイトでご予約いただいたお客様への商品の発送日は異なります。予めご了承ください。

※3月24日(金)よりダウンロード&ストリーミングも全世界同時配信

収録曲数:全10曲(すべて新曲・新録)

<①完全生産限定盤>

アナログサイズ特殊パッケージ仕様+復元パズル TFCC-86889 ¥5,500(tax in) [CD] 全10曲収録

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。

<②通常盤>

TFCC-86890 ¥3,300(tax in) [CD] 全10曲収録

※初回生産分のみクリアケース・クリアブックレット仕様

※通常盤は、初回生産分終了次第、汎用ブックレット仕様に移行いたします。

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。

<③アナログ盤(完全生産限定)>

TFJC-38115 ¥4,950(tax in) [VINYL] 全10曲収録

※クリアジャケット・クリアバイナル仕様

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてCLEAR CODE を付与いたします。CLEAR CODE の詳細は後日発表いたします。

<④アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定)>

PPTF-8149 ¥3,300(tax in) [CD] 全10曲収録

※ブラックケース仕様

※2022年10月11日(火)12:00 ~ 2022年11月6日(日)23:59 までに「THE OTHER ONE」のアスマート限定盤「BLACK ALBUM」を対象期間内にアスマートにてクレジットカード、d払い、auかんたん決済、PayPay、コンビニ/オンライン決済(前払い)にてご予約いただいた方に、早期予約特典としてBLACK CODE を付与いたします。

<⑤THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(完全生産限定)>

特殊パッケージ仕様+Blu-ray+復元フォトカードセット ONEC-0043 ¥14,300(tax in)

[CD] 全10曲収録

[Blu-ray] 最新ライブ映像やリリックビデオなど含む全5曲収録予定※こちらの商品は、「THE OTHER ONE - BLACK BOX」 をご購入頂き、「THE OTHER ONE - DIGITAL GALLERY」にてアカウント設定をされた方のみ限定でご購入いただけます。※受注受付期間2022年10月11日(火)12:00 ~(受注期限はお支払方法により異なります)

▼コンビニ/オンライン決済(前払い)2023年1月23日(月)23:59

▼クレジットカード払い/d払い/auかんたん決済/PayPay2023年1月31日(火)23:59

【ご注文ページ】

アスマート限定盤「BLACK ALBUM」(完全生産限定)https://www.asmart.jp/blackcode

THE OTHER ONE限定盤「CLEAR BOX」(完全限定生産)https://www.asmart.jp/clearbox

【早期予約・購入者特典】】

対象商品:「THE OTHER ONE」

TFCC-86889 / TFCC-86890 / TFJC-38115 / PPTF-8149

※THE OTHER ONE限定盤は購入特典の対象外となります。

・早期予約特典:A4厚紙ミニポスター

※2023年2月6日(月)23:59 までに対象のCD ショップにて「THE OTHER ONE」の内4 形態

(完全生産限定盤・通常盤・アナログ盤、アスマート限定盤「BLACK ALBUM」)のいずれかを対象期間内にご予約いただいた方に、早期予約特典としてA4厚紙ミニポスター(2種のうちランダムで1種)をプレゼントします。

・購入者特典

アスマート:A4クリアファイル(ロゴ ver.)

TOYS STORE:A4クリアファイル(アー写 ver.)

TOWER RECORDS:ステッカー

HMV:ポストカード(アー写 ver.)

TSUTAYA:マグネットシート

Amazon.co.jp:メガジャケ

楽天ブックス:アクリルキーホルダー

セブンネット:バンダナ

汎用(上記以外):ポストカード(ロゴ ver.)

■「THE OTHER ONE」 Special Website

https://www.toysfactory.co.jp/artist/babymetal/theotherone/

■「THE OTHER ONE」のご予約はこちら

https://bm.lnk.to/theotherone

