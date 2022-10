プレミアリーグ第10節が、8日から10日にかけて行われた。

グレアム・ポッター監督のプレミアリーグでのホーム初陣となったチェルシーは、ブルーノ・ラージ前監督を更迭したウルヴァーハンプトンと対戦。前半終了間際にカイ・ハヴァ―ツのゴールで先制すると、54分にはクリスティアン・プリシッチ、89分にはアルマンド・ブロヤがチェルシーでのプレミア初ゴールで3得点。ポッター監督のホーム初試合を飾っている。

2位マンチェスター・シティはサウサンプトンと対戦。20分に、ジョアン・カンセロの見事な切り返しからのゴールで先手を取ると、32分にフィル・フォーデン、49分にはリヤド・マフレズのボレーが決まる。65分には“怪物”アーリング・ハーランドが9試合目で早くも今季15ゴール目を突き刺し、マンCが4得点快勝を収めた。

トッテナムは、ロベルト・デ・ゼルビ監督のホームデビューとなったブライトンと対戦。22分に生まれたハリー・ケインのヘッドによる1点を最後まで守り切り、6日に逝去したフィットネスコーチのジャン・ピエロ・ヴェントローネ氏に勝利を捧げた。なお、ブライトンの三笘薫は67分から途中出場。ウィングバックの位置からドリブルで会場を沸かせるも、得点・勝ち点獲得には惜しくも結びつかなかった。

首位アーセナルは、近年苦手とするリヴァプールをホームに迎えての一戦。開始1分でガブリエウ・マルティネッリが電光石火の一撃を決めて先手を取るが、34分にルイス・ディアスのアシストからダルウィン・ヌニェスの得点でリヴァプールも同点。それでも、アーセナルは前半終了間際にカウンターを発動し、最後はブカヨ・サカが押し込んで前半を終えた。なお、サカは21歳と34日で全ての“ビッグ6”からゴールを決めたことになる。後半開始早々にはリヴァプールが再び追いつく。ディオゴ・ジョッタの完璧なスルーパスをロベルト・フィルミーノが決め切り、2-2。しかし、一進一退の攻防は76分に決着した。ガブリエウ・ジェズスがPKをゲットすると、これをサカがゴール左隅に沈め、3-2に。リヴァプールを相手に勝利を掴み、首位を守った。冨安健洋は左サイドバックでプレーし、90分間フル出場で勝利に貢献している。

前節のダービーで6失点を喫したマンチェスター・ユナイテッドは6戦無敗のエヴァートンと激突。早々にアレックス・イウォビのゴールで先制を許すも、15分にアントニーがプレミアデビューから3連弾として同点。44分にクリスティアーノ・ロナウドの今季プレミア初ゴールで逆転し、そのまま逃げ切った。

今節の試合結果と次節の対戦カードは以下の通り。次節は現地時間14日から16日にかけて行われる。※キックオフ時間は全て日本時間

■試合結果

▼8日

ボーンマス 2-1 レスター

チェルシー 3-0ウルヴァーハンプトン

マンチェスター・C 4-0 サウサンプトン

ニューカッスル 5-1 ブレントフォード

▼9日

ブライトン 0-1 トッテナム

クリスタル・パレス 2-1 リーズ

ウェストハム 3-1 フルアム

▼10日

アーセナル 3-2 リヴァプール

エヴァートン 1-2 マンチェスター・U

▼11日

ノッティンガム・フォレスト 1-1 アストン・ヴィラ

■次節の対戦カード

▼15日

4:00 ブレントフォード vs ブライトン

20:30 レスター vs クリスタル・パレス

23:00 フルアム vs ボーンマス

23:00 ウルヴァーハンプトン vs ノッティンガム・フォレスト

▼16日

1:30 トッテナム vs エヴァートン

22:00 アストン・ヴィラ vs チェルシー

22:00 リーズ vs アーセナル

22:00 マンチェスター・U vs ニューカッスル

22:00 サウサンプトン vs ウェストハム

▼17日

0:30 リヴァプール vs マンチェスター・C