オリジナルTVアニメ「恋愛フロップス」の第1話先行カットとあらすじが公開された。

第1話「ガッツくなよ、ヘタクソかよ」は、平凡な男子高校生・柏樹朝がある日テレビでおかしな占いを目にするところからスタート。奇妙に思ったものの、遅刻寸前なことに気づいた朝は慌てて家を飛び出した。しかしその道中、占いを思わせる場所で、彼は5人の少女たちと最悪な形で出会うことになり……。「恋愛フロップス」は10月12日よりAT-Xほかで放送される。

オリジナルTVアニメ「恋愛フロップス」

放送情報

AT-X：2022年10月12日（水）より毎週水曜日21:00～

TOKYO MX：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～

テレビ愛知：2022年10月17日（月）より毎週月曜日26:05～

KBS京都：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～

サンテレビ：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～

BS11：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:00～

配信情報

ひかりTV、ABEMA：2022年10月12日（水）より毎週水曜日25:05～地上波同時・最速配信

スタッフ

原作：Love Flops Project

監督：長山延好

助監督：由井翠、浅利藤彰

シリーズ構成・脚本：安本了

キャラクターデザイン・総作画監督：植田和幸

色彩設計：鈴木咲絵

美術設定：綱頭瑛子

美術監督：草薙

撮影監督：林幸司

3D：山田太郎（クリープ）

編集：丹彩子、新沼奈美

音響監督：ひらさわひさよし

音響効果：猪俣泰史

音響制作：マジックカプセル

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：パッショーネ

製作：恋愛フロップス製作委員会

キャスト

柏樹朝：逢坂良太

和泉沢愛生：伊藤美来

アメリア・アーヴィング：竹達彩奈

イリヤ・イリューヒン：高橋李依

白夢華：金元寿子

カリン・イステル：高野麻里佳

伊集院好雄：福山潤

ラブリン：井澤詩織

「『恋愛フロップス』ラジオおいでよ！あさひんち」

配信日時：2022年10月11日（火）より隔週火曜日

配信媒体：音泉

パーソナリティ：逢坂良太（柏樹朝役）、伊藤美来（和泉沢愛生役）、高野麻里佳（カリン・イステル役）