実写『トランスフォーマー』第1作版メガトロンが大型スタチューに！

特撮映画『トランスフォーマー』に登場するメガトロンが、プライム1スタジオの大型スタチューになって登場した。

『トランスフォーマー』は2007年の特撮映画。日本ではタカラトミー、世界的にはハズブロが展開する変形ロボット玩具「トランスフォーマー(TF)」シリーズを原作としている。それまでコミックスやアニメで展開していたTFの初の本格的な実写作品だ。監督はマイケル・ベイ、製作総指揮はスティーヴン・スピルバーグ。世界的な大ヒット作となり、その後に続く実写TFシリーズの起点となった。

メガトロンは悪のTFディセプティコンのリーダー。大昔に地球に飛来したが氷漬けになり、アメリカのフーバーダム地下に冷凍保存されていた。

プライム1スタジオは日本のスタチュー・フィギュアメーカー。2012年の設立以来、実写映画版TFや、アメリカンコミックス系実写映画、アニメ、特撮、漫画などのキャラクターを精密な大型スタチューで再現し、話題を呼んだ。以来大型スタチューの分野では確固たる存在感を示し、日本ではほぼ追随する者のない独自の地位を築いている。

プライム1スタジオの第1号アイテムは実写映画第2作『トランスフォーマー/リベンジ』(2009年)版のメガトロンであった。以降、様々なバージョンのメガトロンをスタチュー化してきた同社だが、設立10周年の今年、ついに第1作版を「ミュージアムマスターライン」シリーズにラインナップする。

今回の「ミュージアムマスターライン トランスフォーマー メガトロン」は目がLEDで発光。ベースは彼が冷凍保存されていたフーバーダムの地下基地をイメージしたもの。無骨なインダストリアルデザインの前面には、ディセプティコンのマークが刻まれている。

また全部で5つのバージョンが用意されており付属パーツが異なる。

<アルティメットボーナス版(プライム1スタジオ公式オンラインストア限定)>

チェーンメイス右腕、ガン形態右腕、別ポーズ左腕、アナザーフェイス、ジャズ

<アルティメット版>

チェーンメイス右腕、ガン形態右腕、別ポーズ左腕、ジャズ

<DXボーナス版(プライム1スタジオ公式オンラインストア限定)>

チェーンメイス右腕、ガン形態右腕、別ポーズ左腕、アナザーフェイス

<DX版>

チェーンメイス右腕、ガン形態右腕、別ポーズ左腕

<通常版>

差し替えパーツなし

「アナザーフェイス」は準備稿版頭部。「ジャズ」は劇中後半、メガトロンに真っ二つに引きちぎられたオートボット副官ジャズの上半身だ。

アルティメットボーナス版とアルティメット版、DXボーナス版とDX版は販路は違うが価格はそれぞれ同じ。予算とお好みに合わせて選ぼう。

全高約84センチの大型スタチューである「ミュージアムマスターライン トランスフォーマー メガトロン」。プライム1スタジオ10年の歴史と共に、その迫力を体感していただきたい。

(C)2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.(R)and/or TM & (C)2022 TOMY. All Rights Reserved. TM & (R)denote Japan Trademarks. For sale in Japan only.

「トランスフォーマー」「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。