原泰久原作による舞台「キングダム」より、信と嬴政の扮装ビジュアルが公開された。

2023年2月5日から27日まで東京・帝国劇場で上演される舞台「キングダム」。信役は三浦宏規と高野洸、嬴政・漂役は小関裕太と牧島輝が務める。ビジュアル撮影時、原のダイナミックな世界観や信と嬴政のキャラクターの心意気を表現するためのディスカッションを重ね、4人のキャストはスタッフが驚くほど瞬時に役に入り込み、世界観やキャラクターを表現したと言う。

「キングダム」は中国・春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信と、中華統一を目標とする若き秦王・政を描く大河ロマン。週刊ヤングジャンプ（集英社）で連載中で、単行本は66巻まで刊行されている。また2012年にアニメ化され、2024年1月にその第5シリーズが放送決定。2019年4月には実写映画化され、今年7月には映画第2弾が公開された。

舞台「キングダム」

期間：2023年2月5日（日）～27日（月）

会場：東京都 帝国劇場



原作：「キングダム」原泰久（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

脚本：藤沢文翁

演出：山田和也

音楽：KOHTA YAMAMOTO

キャスト

信：三浦宏規、高野洸

嬴政 / 漂：小関裕太、牧島輝

河了貂：川島海荷、華優希

楊端和：梅澤美波（乃木坂46）、美弥るりか

壁：有澤樟太郎、梶裕貴

成蟜：鈴木大河（IMPACTors/ジャニーズJr.）、神里優希

左慈：早乙女友貴

バジオウ：元木聖也

紫夏：朴ろ美、石川由依

昌文君：小西遼生

王騎：山口祐一郎

※朴ろ美の「ろ」は王へんに路が正式表記。

(c)原泰久／集英社