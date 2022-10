愛さずにはいられない！可愛さ極まる『すみっコベビー』誕生♪

今年10周年を迎える人気キャラクター『すみっコぐらし』より、「すみっコべビー」をテーマとした新アイテムが登場する! 初のベビーデザインアイテムが可愛いすぎるので紹介しちゃいます♪

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

そんなすみっコぐらしに、はじめてとなるベビーデザインが登場する♪

もしもすみっコたちがあかちゃんだったら…? というコンセプトのもと、あかちゃんすみっコたちが新鮮でかわいらしいデザインシリーズとなっている。

商品ラインナップには、ミニタオルやおくるみぬいぐるみ、泣いているとかげをあやしてあげる「シーンぬいぐるみ」など、キュートなアイテムが勢揃い!

全部揃えたくなる「すみっコべビー」アイテムは、2022年11月上旬より順次全国の販売店やネットショップにて発売開始。

可愛すぎるすみっコべビーたちを手元に迎えよう♪

>>>クリア下敷やぬいぐるみなど新商品ラインナップを見る(写真13点)

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.