明治安田生命J2リーグ第40節が8日と9日に行われた。

首位アルビレックス新潟はベガルタ仙台と対戦。相手の固い守備に苦しんだものの、64分に伊藤涼太郎がこじ開けると、77分に伊藤が追加点を記録。終了間際にアレクサンドレ・ゲデスがダメ押しの3点目を奪い、3-0で勝利した。この結果、新潟は自動昇格圏の2位以上が確定し、来季は6シーズンぶりにJ1リーグで戦うことになった。

2位横浜FCも勝てば自力で自動昇格が決まる状況で大分トリニータ戦を迎えたが、打ち合いの末2-3で敗戦。ヴァンフォーレ甲府との接戦を2-1で制した3位ファジアーノ岡山との勝ち点差は「5」に縮まった。

横浜FCを下した大分はプレーオフ出場圏の5位以内が確定。また、ロアッソ熊本はザスパクサツ群馬を5-1で下し、こちらも昇格組ながらPO出場が確定した。

昇格PO出場権を争うV・ファーレン長崎と徳島ヴォルティスの直接対決は、2-1で徳島が制した。徳島は仙台をかわしてPO圏の6位に浮上。また、長崎と徳島の勝ち点差は「4」に広がった。

ジェフユナイテッド千葉はブラウブリッツ秋田に敗れ、6位との勝ち点差を縮めることができず。東京ヴェルディはいわてグルージャ盛岡を下してPO出場への望みをつないだ。一方、栃木SCに敗れたFC町田ゼルビアは8位以下が確定した。

大宮アルディージャは中野誠也の2ゴールでレノファ山口FCを撃破。勝ち点を「42」に伸ばし、残留を決めた。一方、引き分け以下で降格が決まる状況でツエーゲン金沢戦を迎えたFC琉球は、敵地で2-1の逆転勝利。岩手をかわして21位に浮上し、残留への望みをつないだ。なお、群馬の敗戦によって岩手も今節での降格を免れ、残留争いは残り3チームに絞られた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月8日(土)

ブラウブリッツ秋田 3-0 ジェフユナイテッド千葉

アルビレックス新潟 3-0 ベガルタ仙台

V・ファーレン長崎 1-2 徳島ヴォルティス

ロアッソ熊本 5-1 ザスパクサツ群馬

いわてグルージャ盛岡 0-2 東京ヴェルディ

▼10月9日(日)

ヴァンフォーレ甲府 1-2 ファジアーノ岡山

モンテディオ山形 0-0 水戸ホーリーホック

大宮アルディージャ 2-1 レノファ山口FC

FC町田ゼルビア 0-1 栃木SC

ツエーゲン金沢 1-2 FC琉球

横浜FC 2-3 大分トリニータ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 新潟(81/+38)

2位 横浜FC(77/+17)

──────自動昇格圏──────

3位 岡山(72/+22)

4位 熊本(67/+12)

5位 大分(66/+14)

6位 徳島(59/+14)

──────PO出場圏──────

7位 仙台(59/+7)

8位 山形(58/+16)

9位 東京V(55/+4)

10位 千葉(55/-1)

11位 長崎(55/-3)

12位 秋田(52/-8)

13位 町田(51/+3)

14位 水戸(48/-1)

15位 栃木(48/-7)

16位 金沢(48/-14)

17位 山口(47/-2)

18位 甲府(42/-10)

19位 大宮(42/-14)

20位 群馬(39/-24)

──────自動降格圏──────

21位 琉球(34/-24)

22位 岩手(34/-39)

◆■次節の対戦カード

▼10月15日(土)

14:00 東京V vs 新潟

14:00 長崎 vs 山口

▼10月16日(日)

14:00 栃木 vs 水戸

14:00 群馬 vs 岩手

14:00 千葉 vs 琉球

14:00 岡山 vs 秋田

14:00 大分 vs 山形

16:00 仙台 vs 熊本

18:00 横浜FC vs 金沢

18:30 徳島 vs 大宮

▼10月19日(水)

19:00 町田 vs 甲府