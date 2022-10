女王蜂の新曲「MYSTERIOUS」が10月16日に配信されることが決定した。

「MYSTERIOUS」は、テレビアニメ「後宮の烏」のオープニングテーマとしてオンエアされている楽曲で、同曲を表題曲とするシングルが10月26日にリリースされる。先行配信決定の発表に合わせてシングルの収録内容も公開に。カップリング曲として「夜曲」「歌姫」を再録した新バージョンが収録されるほか、初回限定盤には各楽曲のオフボーカル音源を、通常盤には「MYSTERIOUS」のオフボーカル音源とアニメサイズ音源が収められる。

さらに、そして初回生産限定盤に付属するBlu-rayに、8月に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催された単独公演「蜂月蜂日~大理石の夢~」から、選りすぐりの楽曲のライブ映像が収められることも決定した。

女王蜂「MYSTERIOUS」収録内容

初回限定盤

CD

01. MYSTERIOUS

02. 夜曲

03. 歌姫

04. MYSTERIOUS (off vocal ver.)

05. 夜曲 (off vocal ver.)

06. 歌姫 (off vocal ver.)

Blu-ray

単独公演「蜂月蜂日~大理石の夢~」

[2022.08.08 Live at Zepp DiverCity(TOKYO)]

01. 鬼百合

02. 催眠術

03. あややこやや

04. 口裂け女

05. Ψ

06. Q

07. 堕天~夜天

08. コスモ

通常盤

01. MYSTERIOUS

02. 夜曲

03. 歌姫

04. MYSTERIOUS (anime size edit)

05. MYSTERIOUS (off vocal ver.)