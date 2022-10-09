女王蜂の新曲「MYSTERIOUS」が10月16日に配信されることが決定した。
「MYSTERIOUS」は、テレビアニメ「後宮の烏」のオープニングテーマとしてオンエアされている楽曲で、同曲を表題曲とするシングルが10月26日にリリースされる。先行配信決定の発表に合わせてシングルの収録内容も公開に。カップリング曲として「夜曲」「歌姫」を再録した新バージョンが収録されるほか、初回限定盤には各楽曲のオフボーカル音源を、通常盤には「MYSTERIOUS」のオフボーカル音源とアニメサイズ音源が収められる。
さらに、そして初回生産限定盤に付属するBlu-rayに、8月に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で開催された単独公演「蜂月蜂日～大理石の夢～」から、選りすぐりの楽曲のライブ映像が収められることも決定した。
女王蜂「MYSTERIOUS」収録内容
初回限定盤
CD
01. MYSTERIOUS
02. 夜曲
03. 歌姫
04. MYSTERIOUS (off vocal ver.)
05. 夜曲 (off vocal ver.)
06. 歌姫 (off vocal ver.)
Blu-ray
単独公演「蜂月蜂日～大理石の夢～」
［2022.08.08 Live at Zepp DiverCity（TOKYO）］
01. 鬼百合
02. 催眠術
03. あややこやや
04. 口裂け女
05. Ψ
06. Q
07. 堕天～夜天
08. コスモ
通常盤
01. MYSTERIOUS
02. 夜曲
03. 歌姫
04. MYSTERIOUS (anime size edit)
05. MYSTERIOUS (off vocal ver.)