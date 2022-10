超学生の新曲「Did you see the sunrise?」が、10月28日(金)に世界配信されるPrime Video「仮面ライダーBLACK SUN」の主題歌に決定した。

「仮面ライダーBLACK SUN」は、1987年から放送された「仮面ライダーBLACK」のリブート作品。西島秀俊と中村倫也が主演を務め、白石和彌監督がメガホンを取る。超学生が歌う「Did you see the sunrise?」は音楽プロデューサーの松隈ケンタが手がけた楽曲で、ダークな雰囲気の中で響く超学生の力強いボーカルとストリングスの音が印象的な1曲に仕上がっている。

注目の作品の主題歌アーティストへの抜擢に、超学生は「歌を続けていて良かったと思いました。幼い頃兄の影響で仮面ライダー龍騎を観た所から、19歳のときにPrime Videoで観た仮面ライダーアマゾンズに稲妻のような衝撃を受けるに至るまで仮面ライダーの世界は僕の人生の強い支えになってくれました。今回そんなストーリーの一部になることができ大変光栄に思います」とコメントしている。

超学生 コメント

歌を続けていて良かったと思いました。幼い頃兄の影響で仮面ライダー龍騎を観た所から、19歳のときにPrime Videoで観た仮面ライダーアマゾンズに稲妻のような衝撃を受けるに至るまで仮面ライダーの世界は僕の人生の強い支えになってくれました。今回そんなストーリーの一部になることができ大変光栄に思います。入りの歌詞からあの仮面ライダーBLACKの世界に聴き手を導いてくれることに興奮を覚えました。

歌唱においては長く伸ばしたり破裂に近い歌詞の置き方から、怨みだけではない複雑な叫び・訴えがテーマだと解釈し歌わせていただきました。

BLACKやアマゾンズなどに触れたことのない仮面ライダーファンの方にこそ是非観ていただきたい作品だと思います。そしてリブート元であるBLACKや主題歌などの解釈・視点で無限に広がる世界をお楽しみいただけると幸いです。