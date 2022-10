ラ・リーガ第8節の5試合が7日と8日に各地で開催された。

アトレティコ・マドリードはホームでジローナと対戦。5分にアントワーヌ・グリーズマンの左からのクロスをアンヘル・コレアが押し込み先制すると、48分には相手GKのパスミスから再びA・コレアがゴールネットを揺らした。その後ジローナに1点を返されるもリードを守ったアトレティコ・マドリードが2-1で勝利し、リーグ戦2連勝を飾った。敗れたジローナは3連敗となった。

ホルヘ・サンパオリ監督の初陣となったセビージャはホームにアスレティック・ビルバオを迎えた。セビージャは4分にオリベル・トーレスのゴールで先制に成功。その後もいくつか決定的なチャンスを作るも、アスレティック・ビルバオのGKウナイ・シモンの好セーブに阻まれ追加点を奪えず、前半を1-0で折り返した。迎えた後半、72分にアスレティック・ビルバオがミケル・ベスガのゴールで試合を振り出しに戻す。終盤にかけてはアスレティック・ビルバオが猛攻を仕掛けるも、決定力を欠き勝ち越しゴールは生まれず。試合はそのまま1-1で終了した。

前節にオサスナと引き分け連勝が止まったレアル・マドリードは、ヘタフェとのアウェイ戦に臨んだ。レアル・マドリードは3分に左CKにエデル・ミリトンが頭で合わせ先制に成功。その後も幾度となくヘタフェゴール前に迫るも、相手GKの好セーブをあり追加点を奪うことはできず。それでもヘタフェに反撃を許さず、試合はこのまま0-1で終了。レアル・マドリードが勝利し、ラ・リーガ暫定首位に浮上した。

そのほか、バレンシアは敵地でオサスナを2-1で下し、リーグ戦2試合ぶりの勝利を手にした。アルメリアはラージョ・バジェカーノに3-1で勝利し、第3節セビージャ戦以来の勝利を収めている。

7日と8日に行われたラ・リーガ第8節の5試合は以下の通り。

■ラ・リーガ第8節

▼7日開催

オサスナ 1-2 バレンシア

▼8日開催

アルメリア 3-1 ラージョ・バジェカーノ

アトレティコ・マドリード 2-1 ジローナ

セビージャ 1-1 アスレティック・ビルバオ

ヘタフェ 0-1 レアル・マドリード

▼9日開催

バジャドリード vs ベティス

カディス vs エスパニョール

レアル・ソシエダ vs ビジャレアル

バルセロナ vs セルタ

▼10日開催

エルチェ vs マジョルカ