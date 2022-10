明治安田生命J1リーグ第32節が8日に行われた。

首位横浜F・マリノスはガンバ大阪と対戦。今節の結果次第では3シーズンぶりの優勝が決まるという状況だったが、セットプレーから2失点を喫すると、最後まで相手の守備を崩し切ることができず。0-2の敗戦で7試合ぶりの黒星となった。一方、残留争いの渦中にあるG大阪は大きな1勝となった。

2位川崎フロンターレは清水エスパルスをホームに迎え、20分に遠野大弥のミドルシュートで先制。後半に入って一時逆転を許したものの、76分に山村和也、78分に小林悠がネットを揺らし、3-2で打ち合いを制した。川崎Fと横浜FMの勝ち点差は残り3試合で「5」に縮まった。

2つのカップ戦で決勝に進んだ3位サンフレッチェ広島は、ヴィッセル神戸戦で大幅なターンオーバーを敢行。しかし開始早々に今津佑太が足裏を見せた危険なプレーで一発退場し、ほとんどの時間を数的不利で戦うことになった。20分にセットプレーで神戸の先制を許すと、54分、55分、57分と立て続けに失点し、0-4の敗戦となった。快勝した神戸は4連勝で残留にまた一歩近づいた。

勝てば残留が決定するという状況でアビスパ福岡戦を迎えた北海道コンサドーレ札幌は、12分に青木亮太が先制点を挙げる。しかし75分のコーナーキックで追いつかれると、77分にフアンマ・デルガドの逆転ゴールを許し、札幌は1-2で敗れた。勝利した福岡は2試合ぶりの白星で残留圏に浮上した。

ジュビロ磐田vs鹿島アントラーズは、10分に樋口雄太の強烈なミドルシュートで鹿島が先制。しかし、磐田は杉本健勇の今季初ゴールなど、前半のうちに3点を奪って逆転する。それでも、鹿島は後半立ち上がりにエレケの加入後初得点で1点を返すと、試合終盤にエヴェラウドが同点ゴールをマーク。3-3で引き分け、ともにリーグ戦7試合未勝利となった。

湘南ベルマーレは敵地でFC東京と対戦。78分に阿部浩之が鮮やかなミドルシュートを突き刺して先制すると、82分に自陣でボールを回収した町野修斗が単独突破でゴール前まで運び追加点をマーク。2-0の勝利で5試合ぶりの勝ち点「3」となった。

名古屋グランパスをホームに迎えた京都サンガF.C.は、相手GKランゲラックの好セーブ連発もあって1-1のドロー。ライバルたちが軒並み勝ち点「3」を手にした中、勝ち点「1」を積み上げるにとどまった。

浦和レッズはキャスパー・ユンカーと小泉佳穂のゴールでサガン鳥栖に2-1で勝利。リーグ戦4試合ぶりの白星となった。柏レイソルとセレッソ大阪の上位直接対決はスコアレスドローに終わった。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼10月8日(土)

北海道コンサドーレ札幌 1-2 アビスパ福岡

川崎フロンターレ 3-2 清水エスパルス

横浜F・マリノス 0-2 ガンバ大阪

ジュビロ磐田 3-3 鹿島アントラーズ

京都サンガF.C. 1-1 名古屋グランパス

ヴィッセル神戸 4-0 サンフレッチェ広島

浦和レッズ 2-1 サガン鳥栖

FC東京 0-2 湘南ベルマーレ

柏レイソル 0-0 セレッソ大阪

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(62/+31)※1試合未消化

2位 川崎F(57/+19)※1試合未消化

3位 広島(54/+12)

4位 C大阪(50/+11)※1試合未消化

5位 鹿島(48/+4)

6位 柏(47/+1)

7位 FC東京(46/+1)※1試合未消化

8位 浦和(43/+12)※1試合未消化

9位 鳥栖(41/+4)

10位 名古屋(40/-7)

11位 札幌(38/-12)※1試合未消化

12位 神戸(37/-4)※1試合未消化

13位 湘南(35/-11)※1試合未消化

14位 京都(34/-6)※1試合未消化

15位 福岡(34/-10)

16位 G大阪(33/-13)

17位 清水(32/-8)※1試合未消化

18位 磐田(25/-24)※2試合未消化

◆■今後の対戦カード

▼10月12日(水)

19:00 FC東京 vs C大阪(第25節延期分)

19:00 川崎F vs 京都(第25節延期分)

19:00 横浜FM vs 磐田(第27節延期分)

19:00 神戸 vs 湘南(第27節延期分)

19:30 浦和 vs 札幌(第27節延期分)

▼10月22日(土)

16:00 清水 vs 磐田(第31節延期分)

【第33節】

▼10月29日(土)

15:00 川崎F vs 神戸

15:00 横浜FM vs 浦和

15:00 湘南 vs 鳥栖

15:00 清水 vs 鹿島

15:00 名古屋 vs FC東京

15:00 京都 vs C大阪

15:00 G大阪 vs 磐田

15:00 広島 vs 札幌

15:00 福岡 vs 柏