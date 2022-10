自分が男子なのか、女子なのかわからない…10代の声「『クエスチョニング』という言葉に出会って居場所を見つけた」

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。毎週月曜にお届けしている「SOCIAL LOCKS!」のコーナーでは、生まれた環境のこと、性のこと、障がいのことなど、周りとの“違い”について悩んでいるさまざまな10代の声を届けています。10月3日(月)の放送では、LGBTQの“Q”とされる「クエスチョニング」に当てはまるという14歳のリスナーから届いたメッセージを紹介。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、その言葉から感じたことについて語り合いました。私はクエスチョニングです。クエスチョニングとは、自分の思う性別や恋愛対象になる性別が定まっていない人のことをいいます。小学6年生のときから性別に違和感を持ち始め、自分が男子なのか女子なのかわからないことに悩むと同時に苦しくなっていきました。“男”か“女”かを選択する場面に直面するたび、どちらにも当てはまらない自分は「何かがおかしいんだ」と感じていました。誰にも言えないので、夜、自分の気持ちを紙に書きなぐったり、あまりの苦しさで自分を傷つけたくなったりして、本当につらかったです。でも、中2のときにそんな日々が変わる出来事がありました。それは、ネットでたくさんの調べものをするなかで「クエスチョニング」という言葉に出会ったことです。男にも女にも当てはまらない、何者かわからず苦しんでいた私にとって、クエスチョニングは「自分はこれだ!」と思える言葉でした。クエスチョニングに出会った瞬間、居場所を見つけたようでホッとしました。いまでも男か女かで選択しなければいけない場面に直面すると、とてもつらい気持ちになることがあります。そういう人がいることを、生徒(リスナー)のみなさんには知ってほしいし、自分の性別が定まっていなくて苦しんでいる人がいたら、「クエスチョニング」という言葉を調べてもらえたら、と思います。男にも女にも当てはまらない人が、「自分はこれだ!」と思える選択肢が用意されている世の中になったらいいなと思います。こもり校長:「クエスチョニング」という言葉に助けられたということだけど、俺のなかでたまに悩むことがあるのよ。LGBTQという言葉があって、徐々に世の中でも耳にするようになって、自分も発するようになってきたんだけど……果たして、それを言うことが正解なのかどうか。そこにはめこんじゃっている感じがするというか。ぺえ教頭:うんうん。こもり校長:でも「『自分はこれだ!』と思える瞬間があった」という話を聞くと、その言葉に救われることもあるし、思いをもって発することに意味があるんだなと思った。ぺえ教頭:私は、「何者でもなく自分は自分だ」と気づけていることが素晴らしいなと思った。私も、10代のときのほうが(性別を選択する欄などで)女性にマルを付けたいという欲が強かった。いまは「こんな選択肢は、どっちにマルを付けようが自分自身何も変わらない」ということに気づけた。というか、たどり着けたけど(笑)。「その選択肢にすら何も感じない」という日が来るといいな、と思いながら聞いていました。こもり校長:そうだね。世の中の考えも、だんだん変わって来ているだろうしね。声を届けてくれてありがとう。「SOCIAL LOCKS!」では、さまざまな声を募集しています。わかってほしいのにわかってもらえないことや、「もっとこうなればいいのに」と思っていることがあれば、番組の特設サイトまでお寄せください。超ダイバーシティ芸術祭「True Colors Festival」の新プロジェクト「True Colors CARAVAN」にて、「SCHOOL OF LOCK!」が「SOCIAL LOCKS!」の課外授業をおこなっています。最終回となる6回目は、10月23日(日)に大分県別府市役所 中庭「市民ひろば」で開催されます。「SCHOOL OF LOCK!」からは、ぺえ教頭と「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」のパーソナリティ・とーやま委員が参加。特別講師として、盲目のバイオリニストとして活躍する穴澤雄介さんと福岡出身のシンガーソングライター・向井太一さんが登場します。会場では視聴覚に障がいがある人に向けて、ステージの様子を実況する音声ガイドや、手話通訳が用意されています。詳細は「SOCIAL LOCKS!」の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/