LiSA「途中で歌えなくなりそうに」「最初のころを思い出した」10周年武道館ライブエピソード

<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/