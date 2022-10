GLAYが7月に開催したライブ「GLAY LIVE TOUR 2022 ~We♡Happy Swing~ Vol.3 Presented by HAPPY SWING 25th Anniv.」の模様を収録したBlu-ray / DVDが11月30日にリリースされる。

このライブはGLAYのオフィシャルファンクラブ「HAPPY SWING」の発足25周年を記念して開催されたもの。大阪・大阪城ホール、宮城・ゼビオアリーナ仙台、千葉・幕張メッセ国際展示場9~11ホールの3会場で全6公演が行われた。

Blu-ray / DVDに収録されるのは7月31日に幕張で実施されたファイナル公演。ドキュメンタリー映像や30日の幕張公演で披露された楽曲なども特典映像として収められる。撮影にはドローンも使用され、GLAYとファンの一体感が感じられる映像に仕上がっている。なお幕張公演はセンターステージを客席が360°囲む形で行われた。

作品は通常盤のBlu-ray / DVD、G-DIRECT限定盤の3形態で、通常盤にはライブ写真ブックレット、G-DIRECT限定盤には108ページのライブ写真集とスマホショルダーストラップなどが付属する。

GLAY「GLAY LIVE TOUR 2022 ~We♡Happy Swing~ Vol.3 Presented by HAPPY SWING 25th Anniv. in MAKUHARI MESSE」収録内容

01. 都忘れ

02. summer FM

03. GROOVY TOUR

04. BLACK EYES SHE HAD

05. 風にひとり

06. GONE WITH THE WIND

07. 月の夜に

08. ゆるぎない者達

09. HOWEVER

10. My Private "Jealousy"

11. ROSY

12. 夏音

13. クロムノワール

14. 百花繚乱

15. GALAXY

16. SHINING MAN

17. ビリビリクラッシュメン

18. ピーク果てしなく ソウル限りなく

19. BURST

<アンコール>

20. STAY TUNED

21. WE♡HAPPY SWING

22. はじまりのうた

23. HAPPY SWING

特典映像

通常盤

・GLAY LIVE TOUR 2022 ~We♡Happy Swing~ Vol.3 Presented by HAPPY SWING 25th Anniv. DAY1より

01. a Boy~ずっと忘れない~

02. 時の雫

03. GLOBAL COMMUNICATION

・WE♡HAPPY SWING インタビュー&ドキュメンタリーダイジェスト映像

G-DIRECT限定盤

・GLAY LIVE TOUR 2022 ~We♡Happy Swing~ Vol.3 Presented by HAPPY SWING 25th Anniv. DAY 1より

01. a Boy~ずっと忘れない~

02. YOU MAY DREAM

03. 時の雫

04. ACID HEAD

05. GLOBAL COMMUNICATION

・「GLAYさん本当にお疲れ様でした」DVD Vol.1~Vol.3

・BAR GLAY 2022

・WE♡HAPPY SWING インタビュー&ドキュメンタリー