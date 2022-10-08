TVアニメ「ソードアート・オンライン」シリーズを原作としたライブエンターテインメントショー「ソードアート・オンライン -DIVE TO STAGE」のキービジュアルとキャストが解禁。公演日程の詳細とチケット情報も発表された。

11月8日から13日まで東京・東京国際フォーラムで上演される「ソードアート・オンライン -DIVE TO STAGE」。シリーズの原点となるアインクラッド編の物語が展開され、キャラクターのセリフはTVアニメのボイスをそのままに録り下ろしボイスも使用される。キリト役は松原凛、アスナ役は佃井皆美。生身のキャストによるアクションとパフォーマンスに、最新のテクノロジーが融合される。

イープラスでは本日10月8日から16日までチケットの先行販売を実施。一般発売は10月30日にスタートする。

「ソードアート・オンライン -DIVE TO STAGE-」

日程：2022年11月8日（火）～11月13日（日）

会場：東京都 東京国際フォーラム ホールC

スタッフ

原作：TVアニメ「ソードアート・オンライン」

脚本・総合演出：児玉明子

演出：神里盛仁

振付・ステージング：西川卓

美術：石原敬

照明:吉枝康幸

音響：中島聡（come stock）

音響効果：宮本和樹

映像：O-beron inc.

アクション：六本木康弘（JAE）

アクロバット：G-Rockets

エアリアル振付：川村理沙

ポイ演出協力：Yuta

小道具・造形：羽鳥健一、篠川理湖

衣裳：川島加菜果（とわづくり）

ヘアメイク：水崎優里（M's factory）

音楽監督：大塚茜

音響制作協力：ソニルード

演出助手：石井麻莉

舞台監督：中西輝彦、内田純平

宣伝：アニプレックス

宣伝美術：エリイクエ

宣伝写真：金山フヒト

制作：ゴーチ・ブラザーズ

主催：アニプレックス、ゴーチ・ブラザーズ

キャスト

キリト（CV：松岡禎丞）：松原凛

アスナ（CV：戸松遥）：佃井皆美

ユイ（CV：伊藤かな恵）：及川結依

シリカ（CV：日高里菜）：鈴木桃子

リズベット（CV：高垣彩陽）：朝倉ふゆな

クライン（CV：平田広明）：関修人

エギル（CV：安元洋貴）：宮河愛一郎

サチ（CV：早見沙織）：橋本彩花

ディアベル（CV：檜山修之）：松永有紘

ケイタ（CV：豊永利行）：江副貴紀

テツオ（CV：赤羽根健治）：光永ヒロト

ササマル（CV：代永翼）：平島由章

ダッカー（CV：江口拓也）：渡部大稀

ヒースクリフ（CV：大川透）：松川大祐

ゴドフリー（CV：江原正士）：潮見勇輝

クラディール（CV：遊佐浩二）：田中翔大

直葉（CV：竹達彩奈）

キバオウ（CV：関智一）

茅場晶彦（CV：山寺宏一）

アンサンブル：小林由佳、知念紗耶、廣瀬水美、渡邊彩乃、金川希美、池田実桜