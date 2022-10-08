3連休に合わせ、PFUが小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズのAmazonクーポンコードを配布します。今回は、HHKB現行機種の「白モデル」が全機種2,000円引きになるほか、REALFORCE PFU Limited Editionが15％引きになるのが目玉。セールは10月8日～10月12日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S
- Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S 英語配列／白（PD-KB800WS）
- Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S 無刻印／白／英語配列（PD-KB800WNS）
- Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白（PD-KB820WS）
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID 英語配列／白（PD-KB800W）
- Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID 無刻印／白／英語配列（PD-KB800WN）
- Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID 日本語配列／白（PD-KB820W）
Happy Hacking Keyboard Professional Classic
- Happy Hacking Keyboard Professional Classic 英語配列／白（PD-KB401W）
- Happy Hacking Keyboard Professional Classic 無刻印／白／英語配列（PD-KB401WN）
REALFORCE R2「PFU Limited Edition」
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4-BK
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
- REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4-BK
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH