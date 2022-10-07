◆ 10月10日から22日間で18試合
オリックスは7日、宮崎県で10日に開幕する秋季教育リーグ『第19回みやざきフェニックス・リーグ』の参加予定選手を発表した。
今後も選手を追加・変更される可能性はあるが、今季一軍でもリリーフ登板した村西良太、Ｋ－鈴木、山田修義、張奕ら合計25人が名を連ねた。
今秋のフェニックス・リーグは10月10日から同31日の日程で、3年ぶりに有観客で開催。ファーム12球団の他に、四国アイランドリーグplus選抜、日本独立リーグ野球機構選抜も加えた14チームで行われる。
発表されたオリックスの参加予定選手一覧は以下の通り。
◆ フェニックスリーグ参加予定選手
＜投手 13人＞
22 村西良太
30 Ｋ－鈴木
43 前佑囲斗
48 齋藤綱記
52 横山 楓
57 山田修義
65 漆原大晟
66 吉田 凌
98 張 奕
001 佐藤一磨
003 中田惟斗
011 川瀬堅斗
012 辻垣高良
＜捕手 3人＞
32 福永 奨
62 中川拓真
014 釣 寿生
＜内野手 3人＞
53 宜保 翔
021 園部佳太
022 大里昂生
＜外野手 6人＞
０ 渡部遼人
27 元 謙太
39 池田陵真
60 佐野如一
004 平野大和
020 山中尭之