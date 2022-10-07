◆ 10月10日から22日間で18試合

オリックスは7日、宮崎県で10日に開幕する秋季教育リーグ『第19回みやざきフェニックス・リーグ』の参加予定選手を発表した。

今後も選手を追加・変更される可能性はあるが、今季一軍でもリリーフ登板した村西良太、Ｋ－鈴木、山田修義、張奕ら合計25人が名を連ねた。

今秋のフェニックス・リーグは10月10日から同31日の日程で、3年ぶりに有観客で開催。ファーム12球団の他に、四国アイランドリーグplus選抜、日本独立リーグ野球機構選抜も加えた14チームで行われる。

発表されたオリックスの参加予定選手一覧は以下の通り。

◆ フェニックスリーグ参加予定選手

＜投手 13人＞

22 村西良太

30 Ｋ－鈴木

43 前佑囲斗

48 齋藤綱記

52 横山 楓

57 山田修義

65 漆原大晟

66 吉田 凌

98 張 奕

001 佐藤一磨

003 中田惟斗

011 川瀬堅斗

012 辻垣高良

＜捕手 3人＞

32 福永 奨

62 中川拓真

014 釣 寿生

＜内野手 3人＞

53 宜保 翔

021 園部佳太

022 大里昂生

＜外野手 6人＞

０ 渡部遼人

27 元 謙太

39 池田陵真

60 佐野如一

004 平野大和

020 山中尭之