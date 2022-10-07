オリックス　K－鈴木

◆ 10月10日から22日間で18試合

　オリックスは7日、宮崎県で10日に開幕する秋季教育リーグ『第19回みやざきフェニックス・リーグ』の参加予定選手を発表した。

　今後も選手を追加・変更される可能性はあるが、今季一軍でもリリーフ登板した村西良太、Ｋ－鈴木、山田修義、張奕ら合計25人が名を連ねた。

　今秋のフェニックス・リーグは10月10日から同31日の日程で、3年ぶりに有観客で開催。ファーム12球団の他に、四国アイランドリーグplus選抜、日本独立リーグ野球機構選抜も加えた14チームで行われる。

　発表されたオリックスの参加予定選手一覧は以下の通り。

◆ フェニックスリーグ参加予定選手

＜投手　13人＞

22　村西良太

30　Ｋ－鈴木

43　前佑囲斗

48　齋藤綱記

52　横山　楓

57　山田修義

65　漆原大晟

66　吉田　凌

98　張　　奕

001　佐藤一磨

003　中田惟斗

011　川瀬堅斗

012　辻垣高良

＜捕手　3人＞

32　福永　奨

62　中川拓真

014　釣　寿生

＜内野手　3人＞

53　宜保　翔

021　園部佳太

022　大里昂生

＜外野手　6人＞

０　渡部遼人

27　元　謙太

39　池田陵真

60　佐野如一

004　平野大和

020　山中尭之