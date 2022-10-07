ミツオカは10月7日、新型SUV「バディ」を一部改良し、同日より全国一斉発売すると発表した。メーカー希望小売価格帯は5,190,900円～6,472,400円（消費税込）。
先進安全装置の機能を拡大 ETC2.0やフルセグ、通信型ナビを全車に標準装備
今回の一部改良では、先進安全装置の機能を拡大し、デジタルインナーミラーに録画機能を追加。さらに、ディスプレイオーディオやマルチインフォメーションディスプレイを大型化したほか、ETC2.0やフルセグ、通信型ナビを全車に標準装備している。
新型SUV「バディ」は、2020年11月に発表および先行予約を開始。当初計画していた生産台数を大幅に上回る需要に応えるため、計画台数の見直しと生産体制の調整を実施、現在の納期は約1年半から2年としている。
車両概要＆メーカー希望小売価格
発売日：2022年10月7日（金）
車輌寸法：全長4,730mm／全幅1,865mm／全高 1,685mm
メーカー希望小売価格
|グレード
|駆動
|排気量
|ミッション
|車輌本体価格（税込）
|
20ST
|2WD
|1,986cc
|
Direct Shift-CVT
（ギヤ機構付自動無段変速機＋10速シーケンシャルシフトマチック）
|5,190,900円
|4WD
|1,986cc
|5,386,700円
|20DX
|4WD
|1,986cc
|5,886,100円
|20LX
|4WD
|1,986cc
|6,089,600円
|
HYBRID ST
|2WD
|2,487cc
|
電気式無段変速機＋6速
シーケンシャルシフトマチック
|5,744,200円
|E-Four
|2,487cc
|5,965,300円
|HYBRID DX
|E-Four
|2,487cc
|6,472,400円
・表記価格は希望小売価格（消費税10％）込み。
・税金（消費税除く）、保険料、登録諸費用等は別途必要。
・付属品のフロアマット価格 31,900円（消費税込み）は抜いて記載。
・リサイクル料金が別途必要。