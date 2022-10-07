新型SUV「バディ」


新型SUV「バディ」

　ミツオカは10月7日、新型SUV「バディ」を一部改良し、同日より全国一斉発売すると発表した。メーカー希望小売価格帯は5,190,900円～6,472,400円（消費税込）。


先進安全装置の機能を拡大　ETC2.0やフルセグ、通信型ナビを全車に標準装備





フロント


フロント


サイド


サイド


リア


リア

　今回の一部改良では、先進安全装置の機能を拡大し、デジタルインナーミラーに録画機能を追加。さらに、ディスプレイオーディオやマルチインフォメーションディスプレイを大型化したほか、ETC2.0やフルセグ、通信型ナビを全車に標準装備している。



　新型SUV「バディ」は、2020年11月に発表および先行予約を開始。当初計画していた生産台数を大幅に上回る需要に応えるため、計画台数の見直しと生産体制の調整を実施、現在の納期は約1年半から2年としている。


車両概要＆メーカー希望小売価格



バディ　使用イメージ


バディ　使用イメージ

発売日：2022年10月7日（金）
車輌寸法：全長4,730mm／全幅1,865mm／全高 1,685mm


メーカー希望小売価格

グレード 駆動 排気量 ミッション 車輌本体価格（税込）
20ST
 2WD 1,986cc
Direct Shift-CVT
（ギヤ機構付自動無段変速機＋10速シーケンシャルシフトマチック）
 5,190,900円
4WD 1,986cc 5,386,700円
20DX 4WD 1,986cc 5,886,100円
20LX 4WD 1,986cc 6,089,600円
HYBRID ST
 2WD 2,487cc
電気式無段変速機＋6速
シーケンシャルシフトマチック
 5,744,200円
E-Four 2,487cc 5,965,300円
HYBRID DX E-Four 2,487cc 6,472,400円

・表記価格は希望小売価格（消費税10％）込み。
・税金（消費税除く）、保険料、登録諸費用等は別途必要。
・付属品のフロアマット価格 31,900円（消費税込み）は抜いて記載。
・リサイクル料金が別途必要。