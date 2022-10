なにわ男子の3rdシングル「ハッピーサプライズ」が11月16日にリリースされる。

表題曲「ハッピーサプライズ」は疾走感あふれるウインターラブソング。シングルは初回限定盤1、2、通常盤の3形態で、全形態共通でなにわ男子が出演するローソンのCMソング「#MerryChristmas」(ハッシュメリークリスマス)が収録されるほか、各形態にバラエティに富んだウインターソングがカップリングとして収められる。初回限定盤1には「ハッピーサプライズ」のミュージックビデオとメイキング、初回限定盤2には「#MerryChristmas」のミュージックビデオとメイキングを収録したBlu-ray / DVDが付属する。

なにわ男子「ハッピーサプライズ」収録内容

初回限定盤1

01. ハッピーサプライズ

02. #MerryChristmas

03. Flower in the snow

04. ハッピーサプライズ(オリジナルカラオケ)

05. #MerryChristmas(オリジナルカラオケ)

06. Flower in the snow(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「ハッピーサプライズ」Music Video & Making

初回限定盤2

01. ハッピーサプライズ

02. #MerryChristmas

03. 冬がくれたたからもの

04. ハッピーサプライズ(オリジナルカラオケ)

05. #MerryChristmas(オリジナルカラオケ)

06. 冬がくれたたからもの(オリジナルカラオケ)

Blu-ray / DVD

・「#MerryChristmas」Music Video & Making

通常盤

01. ハッピーサプライズ

02. #MerryChristmas

03. One Pocket

04. 君に恋をした