椎名林檎初となるオフィシャルリミックスアルバム「百薬の長」が11月30日にリリースされる。

本作には国内より鯵野滑郎、石野卓球、KID FRESINO、岡村靖幸、Ovall、大沢伸一、STUTS、砂原良徳、イギリスよりジャイルス・ピーターソンとobject blue、韓国よりMiso、アメリカよりTelefon Tel Avivが参加。大沢が手がけた「意識 ~Consciously~」のリミックスではDaokoがフィーチャーされている。

リリースの発表と合わせてアルバムの特設サイトが本日10月7日にオープン。またUNIVERSAL MUSIC STOREでは、グッズ3種が付属するUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の予約を本日より受け付けている。

椎名林檎「百薬の長」トラックリスト/参加アーティスト(※収録順不同)

・いとをかし ~toogood~(Ajino Namero Bon Voyage Remix)/ 鯵野滑郎

・ちちんぷいぷい ~Manipulate the time~(Gilles Peterson's Dark Jazz Remix)/ Gilles Peterson

・浴室 ~la salle de bain~(Takkyu Ishino Remix)/ 石野卓球

・鶏と蛇と豚 ~Gate of Living~(KID FRESINO REMIX)/ KID FRESINO

・丸ノ内サディスティック ~Marunouchi Sadistic~(Miso Remix)/ Miso

・おとなの掟 ~Adult Code~(object blue Pleasure Principle Remix)/ object blue

・長く短い祭 ~In Summer, Night~(Yasuyuki Okamura 一寸 Remix)/ 岡村靖幸

・カーネーション ~L'œillet~(Ovall Remix)/ Ovall

・意識 ~Consciously~(Shinichi Osawa Remix feat. Daoko)/ 大沢伸一

・女の子は誰でも ~Fly Me To Heaven~(STUTS Remix)/ STUTS

・JL005便で ~Flight JL005~(B747-246 Mix by Yoshinori Sunahara)/ 砂原良徳

・あの世の門 ~Gate of Hades~(Telefon Tel Aviv Version)/ Telefon Tel Aviv