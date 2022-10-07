椎名林檎初となるオフィシャルリミックスアルバム「百薬の長」が11月30日にリリースされる。
本作には国内より鯵野滑郎、石野卓球、KID FRESINO、岡村靖幸、Ovall、大沢伸一、STUTS、砂原良徳、イギリスよりジャイルス・ピーターソンとobject blue、韓国よりMiso、アメリカよりTelefon Tel Avivが参加。大沢が手がけた「意識 ～Consciously～」のリミックスではDaokoがフィーチャーされている。
リリースの発表と合わせてアルバムの特設サイトが本日10月7日にオープン。またUNIVERSAL MUSIC STOREでは、グッズ3種が付属するUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤の予約を本日より受け付けている。
椎名林檎「百薬の長」トラックリスト／参加アーティスト（※収録順不同）
・いとをかし ～toogood～（Ajino Namero Bon Voyage Remix）/ 鯵野滑郎
・ちちんぷいぷい ～Manipulate the time～（Gilles Peterson's Dark Jazz Remix）/ Gilles Peterson
・浴室 ～la salle de bain～（Takkyu Ishino Remix）/ 石野卓球
・鶏と蛇と豚 ～Gate of Living～（KID FRESINO REMIX）/ KID FRESINO
・丸ノ内サディスティック ～Marunouchi Sadistic～（Miso Remix）/ Miso
・おとなの掟 ～Adult Code～（object blue Pleasure Principle Remix）/ object blue
・長く短い祭 ～In Summer, Night～（Yasuyuki Okamura 一寸 Remix）/ 岡村靖幸
・カーネーション ～L'œillet～（Ovall Remix）/ Ovall
・意識 ～Consciously～（Shinichi Osawa Remix feat. Daoko）/ 大沢伸一
・女の子は誰でも ～Fly Me To Heaven～（STUTS Remix）/ STUTS
・JL005便で ～Flight JL005～（B747-246 Mix by Yoshinori Sunahara）/ 砂原良徳
・あの世の門 ～Gate of Hades～（Telefon Tel Aviv Version）/ Telefon Tel Aviv